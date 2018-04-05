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В районной библиотеке прошел авторский вечер
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В районной библиотеке прошел авторский вечер 

Каховка 2 часа назад
Фото: Каховка
В библиотеке № 181 состоялась встреча с Любовью Владимировной Богомоловой, лауреатом премии губернатора Подмосковья, за проект «Семейная терапия детства» в номинации «Связь поколений».
Любовь Богомолова на встрече представила произведения поэтической терапии в формате концертного исполнения «диалоги-переклички».
Также зрители услышали русские народные песни, песни советской эстрады и оперетты, классические произведения русских композиторов и романсы.
Ей помогала студентка вокального отделения Государственной классической академии имени Маймонида.
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