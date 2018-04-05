В районной библиотеке прошел авторский вечер

В библиотеке № 181 состоялась встреча с Любовью Владимировной Богомоловой, лауреатом премии губернатора Подмосковья, за проект «Семейная терапия детства» в номинации «Связь поколений».

Любовь Богомолова на встрече представила произведения поэтической терапии в формате концертного исполнения «диалоги-переклички».

Также зрители услышали русские народные песни, песни советской эстрады и оперетты, классические произведения русских композиторов и романсы.

Ей помогала студентка вокального отделения Государственной классической академии имени Маймонида.