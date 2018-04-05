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Произведения Баха и Вивальди прозвучали в выставочном зале на Немчинова
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Произведения Баха и Вивальди прозвучали в выставочном зале на Немчинова 

Управа района Тимирязевский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
Концерт классической музыки дали в Государственном выставочном зале «Ковчег», который расположен на улице Немчинова. Об этом рассказали в администрации учреждения культуры.
Денис Голубев и его дочь Аглая сыграли на гобое замечательные музыкальные произведения. В их исполнении прозвучала музыка Вивальди, Баха, Моцарта, Чайковского и Бриттена, — поделился представитель администрации.
Следующий концерт в ГВЗ «Ковчег» состоится 14 апреля. Заказ билетов по номеру 8 (499) 977-00-44 или с помощью формы на сайте «Ковчега» https://www.gvz-kovcheg.ru/.
ГВЗ «Ковчег» расположен по адресу ул. Немчинова, д. 12. (мю)
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