Произведения Баха и Вивальди прозвучали в выставочном зале на Немчинова

Концерт классической музыки дали в Государственном выставочном зале «Ковчег», который расположен на улице Немчинова. Об этом рассказали в администрации учреждения культуры.

Денис Голубев и его дочь Аглая сыграли на гобое замечательные музыкальные произведения. В их исполнении прозвучала музыка Вивальди, Баха, Моцарта, Чайковского и Бриттена, — поделился представитель администрации.

Следующий концерт в ГВЗ «Ковчег» состоится 14 апреля. Заказ билетов по номеру 8 (499) 977-00-44 или с помощью формы на сайте «Ковчега» https://www.gvz-kovcheg.ru/.

ГВЗ «Ковчег» расположен по адресу ул. Немчинова, д. 12. (мю)