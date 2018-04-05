«Новая музыка в моем исполнении — классическая»: Виктору Зинчуку — 60 лет

В студии «360» звучит «Апрель» — авторская мелодия Виктора Зинчука . Ее маэстро написал для нового альбома и юбилейного концерта. 8 апреля виртуозу исполнится 60 лет.

Говорят, что в день рождения человек испытывает стресс, который не испытывает в другие дни. И я понял для себя, что легче мне переносить все это с друзьями, когда много людей вокруг, я меньше нервничаю

— Виктор Зинчук, заслуженный артист России.

Своих друзей и поклонников творчества артист соберет в «Новом Иерусалиме». Символично, что юбилей выпадает в Пасху.

Музыкой Виктор Зинчук занимается всю свою жизнь, хотя сам из семьи военных. Взяв гитару в руки в 9 лет, он добился невероятных высот и мастерства. В 2002 попал в книгу рекордов Гиннеса — как самый техничный гитарист в мире, сыграв интермедию «Полет шмеля» всего за 24 секунды. Этот рекорд 20 нот в секунду он потом много раз улучшал.

Конечно, на акустической гитаре полет шмеля не повторить. Хотя руки помнят. Их, кстати, артист в начале двухтысячных застраховал на 500 тысяч долларов. Воспользоваться деньгами так и не пришлось — страховой случай наступил, когда страховка уже истекла. Во время футбола артист сломал мизинец на правой руке. В Instagram, который Виктор Иванович только начал осваивать, десятки фотографий — футбол, как и музыка, его большая страсть. А еще у него огромная коллекция струнных инструментов — гитары и банджо он привозит со всего мира.

Мне на 55-летие

в Кремле подарили золотую гитару. Она, конечно, не из золота, там есть инкрустация — «Зинчук» написано. Мастер Шишков — наш соотечественник — работает в Америке на фирме Fender, и вот они мне подарили гитару

— Виктор Зинчук.

Сколько гитар, столько и стилей. Определить один, который бы полностью охарактеризовал его творчество — невозможно. Классика в аранжировке — во всем своем многообразии.

Новая музыка в моем исполнении — это, конечно же, музыка классическая, музыка которая звучала. Да, мы шутим, что сыграем свежачок, которому 100 лет исполнилось, нетленочка. Регтайм Скотта Джоплина

— Виктор Зинчук.

Полонез Огинского, турецкое рондо, попурри на темы Моцарта и Бетховена — та самая нетленка в талантливой аранжировке. В портфолио Виктор Зинчука 12 сольных альбомов, лучшие композиции маэстро обещает сыграть 8 апреля под Истрой в музейном комплексе «Новый Иерусалим». Начало концерта в 18:00.