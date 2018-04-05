Концерт, посвященный Сергею Есенину, прошел в школе на Волгоградском проспекте

В школе № 641 имени Сергея Есенина прошел концерт, посвященный творчеству поэта. Дети прочитали его стихотворения, вспомнили ключевые моменты биографии поэта, послушали песни, написанные на его произведения.

Во второй половине концерта к ним присоединился гость — заслуженный артист РФ, актер Электротеатра «Станиславский» Леонид Зверинцев. Он вышел на сцену и прочитал множество стихотворений разных лет и периодов творчества поэта.

— Леонид Иванович — профессионал, обладающий огромной харизмой и потрясающим талантом. Слушать его выступление было наслаждением для зрителей, присутствующих в зале, — уточнили в школе. (вт)