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Концерт, посвященный Сергею Есенину, прошел в школе на Волгоградском проспекте
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Концерт, посвященный Сергею Есенину, прошел в школе на Волгоградском проспекте 

Управа района Кузьминки 1 час назад
Фото: Управа района Кузьминки
В школе № 641 имени Сергея Есенина прошел концерт, посвященный творчеству поэта. Дети прочитали его стихотворения, вспомнили ключевые моменты биографии поэта, послушали песни, написанные на его произведения.
Во второй половине концерта к ним присоединился гость — заслуженный артист РФ, актер Электротеатра «Станиславский» Леонид Зверинцев. Он вышел на сцену и прочитал множество стихотворений разных лет и периодов творчества поэта.
— Леонид Иванович — профессионал, обладающий огромной харизмой и потрясающим талантом. Слушать его выступление было наслаждением для зрителей, присутствующих в зале, — уточнили в школе. (вт)
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