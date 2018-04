Bon Jovi снялись в социальном видео

Музыканты презентовали новый клип на песню «Walls».

Клавишник коллектива Дэвид Брайан в интервью рассказал о социальном смысле нового видео. Как утверждает музыкант, они хотели донести до своих поклонников мысль о том, что людям необходимо объединяться, а не отдаляться друг от друга. Именно стены, в метафорическом значении слова, мешают в наши дни людям понимать друг друга.

Это песня о единстве, а не сепарации, которая сейчас происходит в мире. Можно подобрать множество метафор к этому явлению,

— объяснил музыкант.

В клипе множество кадров, которые демонстрируют всевозможные уличные акции и митинги. А сам фронтмен группы Джон Бон Джови обращается к людям с экрана телевизора.

Напомним, что композиция «Walls» вошла в расширенную версию альбома This House Is Not For Sale, который был записан еще в 2016 году, и весь прошлый месяц держался на вершине чартов.

Кстати, представленный клип официально откроет выступление группы в Кливленде в Зале Славы Рок-н-ролла, которое состоится 14 апреля.