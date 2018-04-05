Нарисовал музыку

Героем фотопроекта НГС стал художественный руководитель Омского академического симфонического оркестра Дмитрия Васильева . Мы прикрепили светодиод на его дирижёрскую палочку. На большой выдержке на снимках остаётся световой след от палочки, который для зрителя почти неуловим.

— Дирижировать без оркестра — самая бессмысленная затея в мире, — пожал плечами дирижёр, но беззвучно прочертил в воздухе трёхсекундный эпизод («Perpetuum Mobile» и «Passacaglia» из Симфонии № 1 Никиты Сухих).

Увидев результат, дирижёр оживился и попробовал ещё одну композицию. Он не признался, что именно изобразил, но намекнул, что это произведение классика.

— Всё равно его никто не знает, — улыбнулся дирижёр.

— Айн, цвай, драй! — энергично начал Дмитрий Васильев.

Его палочка с сумасшедшей скоростью стала вырисовывать зигзаги композиции немецкой рок-группы Rammstein. За пять секунд на кадре проявилась полусфера.

Чтобы бессмысленно не размахивать дирижёрской палочкой, Васильев напевал сам себе концерт для DJ-пульта с оркестром Габриэля Прокофьева

На следующем эпизоде того же концерта палочка не выдержала и сломалась.

— Не волнуйтесь. Она не единственная. Их по сорок штук в месяц уходит, — поднял тонкий остаток палочки.

Самым ярким оказался популярный «Вальс цветов» из балета «Щелкунчик». Круги и волнистые линии стремились вверх.

Чтобы посмотреть, как работа дирижёра выглядит на практике, фотограф Елена Латыпова и корреспондент НГС отправились на репетицию. Это не менее яркое зрелище, чем сам концерт.

— Так, либо уже выучите партию, либо передайте её кому-нибудь другому, — одновременно и строго, и шутливо он направил реплику в сторону ударных.

Репетиция началась ранним утром и с небольшими антрактами продлилась до обеда.

45-летний Дмитрий Васильев родился в Приморье, в городе Большой Камень. Омский симфонический оркестр он возглавляет уже 13 лет. За это время дирижёр провёл почти тысячу концертов. Но на каждой репетиции и на каждом концерте он не жалеет сил и тратит всю свою энергию.

Если слушатель воспринимает музыку как единое целое, то дирижёр раскладывает её на «нити» — он слышит каждую фальшивую ноту каждого инструмента, говорит Васильев.

— Кларнеты — молодцы! Если вы будете играть погромче, то мы все будем вам очень благодарны, — замечает в перерыве дирижёр и тут же экспрессивно добавляет: — Вам надо прорваться через медь!

В перерыве у музыкантов появляется немного свободного времени. Кто-то берёт наушники и слушает музыку не сходя с места, кто-то выходит покурить, некоторые пересаживаются в зрительный зал и обсуждают нюансы предстоящей партии. Со сцены продолжают литься лишь тонкие звуки арфы.

Каждый музыкант симфонического оркестра — профессионал. Но они слушают Дмитрия Васильева как учителя в школе.

— Слышите? Там играется так: «Два, три, два, два, три», — попытался объяснить Дмитрий Васильев и для пущей убедительности сразу разложил на такты: — Пи-во, во-доч-ка, пи-во, пи-во. Музыканты рассмеялись, но исправились.

Необычные идеи поставить на сцену небольшой автомобиль или взять в руки бас-гитару принадлежат самому Васильеву.

— Гитара… это с детства ещё увлечение, — скромно признался дирижёр. Он умолчал, что таких увлечений у него больше десятка.

— Есть инструменты, на которых вы не умеете играть?

— Нет, ну есть, конечно, — кратко ответил Васильев.

— Па-а-а! Как натянутая струна! — дирижёр периодически останавливает репетицию и очень похоже имитирует мелодию. — Нет, ну если хотите, мы можем ещё несколько часов тут просидеть.

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