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Фестиваль Alfa Future People победил в номинации «Музыкальное событие года»
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Фестиваль Alfa Future People победил в номинации «Музыкальное событие года» 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
Фестиваль музыки и технологий «Alfa Future People» победил в номинации «Музыкальное событие года» и получил гран-при на ежегодной национальной премии «Событие Года». Об этом сообщает НИА «Нижний Новгород».
Кристина Вдовина, руководитель развития спонсорских проектов Альфа-Банка отмечает: «Мы гордимся победой и тем, что это не первая награда, которой за четыре года своего существования фестиваль удостоен в этом конкурсе. Многое было сделано для того, чтобы из маркетинговой акции Alfa Future People трансформировался в лучший музыкальный фестиваль страны. Очень приятно, что все больше клиентов и сотрудников Альфа-Банка приезжают на наш грандиозный open-air. Мы ждем всех под Нижним Новгородом на пятом юбилейном Alfa Future People. Не забывайте о скидках на билеты по картам Альфа-Банка Next, РЖД и Cash Back на сайте afp.ru».
В этом году состоится уже пятый фестиваль «Alfa Future People». Он традиционно пройдёт в посёлке Большое Козино под Нижним Новгородом 10-12 августа.
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