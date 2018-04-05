Эта музыка будет вечна 

3 апреля в столице при поддержке продюсерского центра Игоря Сандлера состоялся вечер памяти ушедших музыкантов.
Вспоминали Высоцкого, Талькова, Барыкина, Цоя, Айзеншписа, Белоусова…
— У тех, кто не знает своего прошлого, нет будущего. И сегодня мы вспоминаем наших классиков советской рок-музыки. Это история, достойная уже своего музея, — отметил продюсер Игорь Сандлер.
В мероприятии приняли участие Бари Алибасов, Анатолий Алешин, Дмитрий Четвергов, Сергей Васильев и другие известные музыканты, композиторы, продюсеры.
Вечер вышел удивительно теплым и завершился грандиозным концертом.
КСТАТИ
Центр Игоря Сандлера и «Вечерка» проводят музыкальный проект «Площадь Согласия».