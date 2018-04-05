Эта музыка будет вечна

3 апреля в столице при поддержке продюсерского центра Игоря Сандлера состоялся вечер памяти ушедших музыкантов.

Вспоминали Высоцкого, Талькова, Барыкина, Цоя, Айзеншписа, Белоусова…

— У тех, кто не знает своего прошлого, нет будущего. И сегодня мы вспоминаем наших классиков советской рок-музыки. Это история, достойная уже своего музея, — отметил продюсер Игорь Сандлер.

Вечер вышел удивительно теплым и завершился грандиозным концертом.

КСТАТИ

Центр Игоря Сандлера и «Вечерка» проводят музыкальный проект «Площадь Согласия».