Макаревич Андрей Вадимович 

Дата рождения: 11 декабря 1953 года
Место рождения: Москва
Знак зодиака: Стрелец
Будущий флагман русского рока родился в интеллигентной московской семье. Его отец Вадим Григорьевич Макаревич в годы Великой Отечественной войны воевал на Карельском фронте, где потерял ногу, после чего демобилизовался. Позднее он преподавал в МАРХИ. Мама Нина Марковна, ученый-микробиолог, работала врачом-фтизиатром. Юноша получил разностороннее образование, и сфера его интересов была широкой с самого детства: его поочередно посещали увлечения подводным плаванием, палеонтологией, герпетологией, энтомологией и, с подачи отца, музыкой. Занятия в музыкальной школе долго не продлились, но в 12 лет Андрей заинтересовался творчеством Высоцкого и Окуджавы, стал учиться играть на гитаре, а затем услышал «TheBeatles», после чего, по собственному утверждению, стал слушать ливерпульскую четверку днями напролет. В 1968 году, вдохновившись песнями британцев, Макаревич собрал свою первую группу «TheKids», исполнявшую кавер-версии зарубежных песен. Через год появилась первая версия того самого коллектива, который сейчас известен как «Машина времени» (в то время — «TimeMashines»), группа не успела получить большой известности и в итоге развалилась из-за творческих разногласий, но ее лидер сохранил идею, чтобы впоследствии продолжить движение. В 1970 году Макаревич поступил в МАРХИ на архитекторскую специальность, где собрал новый состав и стал с ним выступать на вузовских мероприятиях. В 1971 году в составе группы появился Александр Кутиков, ставший затем автором многих хитов коллектива. Вплоть до подписания договора с Росконцертом группа постоянно перебазировалась, играя буквально где придется, но не теряя стремления к качественному звучанию и уникальному репертуару. Состав часто менялся из-за нестабильной жизни коллектива. В 1975 году в состав группы был приглашен Евгений Маргулис, также ставший одним из авторов. В тот же период был записан первый альбом «Машины» на русском языке, получивший наконец широкое распространение. Группа продолжала экспериментировать и развиваться, налаживать необходимые связи и оттачивать мастерство. Начиная с 1980 года «Машина времени» фактически стала официальной группой и несмотря на то, что ей в тот же период было запрещено выступать в Москве, она объехала практически весь СССР с концертами, после чего стала всесоюзно популярной. Отношение публики к группе Макаревича сравнивали с битломанией, а любой выходивший с тех пор альбом неизменно был успешен.
Параллельно с работой в «Машине времени» Макаревич развивался как сольный артист, исполняя свои и не только песни в бардовском стиле, а в 2001 году собрал «Оркестр креольского танго», исполняющий песни в стиле джаза, латино и шансона.
Следует заметить, что деятельность Андрея Макаревича уже давно вышла за рамки одной только музыки. Он был одним из создателей и первым ведущим кулинарной программы Смак, название которой по некоторым данным расшифровывается как «С Макаревичем», вел передачу о путешествиях «Эх, дороги», разговаривал со знаменитостями на шоу «Абажур» и «Макарена», а в 2003 -2006 годах погружался под воду на передаче «Подводный мир с Андреем Макаревичем». Также артист лично и в соавторстве выпустил более 30 книг, автобиографических, поэтических кулинарных и других.
Личная жизнь Андрея Макаревича
Музыкант был женат три раза. В 1976 он сочетался браком с дочерью советского политического обозревателя Игоря Фесуненко — Елене. Они прожили вместе три года, но в итоге решили расстаться. В 1986 году Макаревич женился на враче-косметологе Анне Голубкиной, но спустя всего год, сразу после рождения сына Ивана, пара развелась. В судьбе сына музыкант всегда проявлял активное участие. Некоторое время Андрей сожительствовал с пресс-атташе «Машины времени» Анной Рождественской, которая родила от него дочь Аню в 2000 году, но это не стало поводом для новой женитьбы и отношения в итоге сошли на нет. В 2003 Макаревич в третий раз сочетался браком, на этот раз с гримером Натальей Голубь, с которой прожил вплоть до 2010 года, после чего союз распался. Тогда же прессе стало известно, что у артиста есть внебрачная дочь по имени Дана, проживающая в Филадельфии. В настоящее время Андрей Вадимович живет вместе с певицей Машей Кац.
Интересные факты
Андрей Макаревич эпизодически поучаствовал в 31 фильме, первым из которых был «Афоня» Георгия Данелии. Вместе с музыкантами группы «Аракс», изображавших «Машину времени», он появляется в сцене на танцплощадке, исполняя свою песню «Ты или я». Были у музыканта и главные роли, например «Начни сначала», где он также стал прототипом своего персонажа.
В свободное от музыкальной деятельности время Андрей Макаревич всерьез занимается графикой и живописью, называя себя «художником, занимающимся музыкой». На его счету более 30 персональных выставок.
Среди увлечений и хобби у артиста так же есть дайвинг, подводная съемка, кулинария, археология, бильярд и коллекционирование.
Дискография
В составе «Машины времени»
1987 — Реки и Мосты
1988 — В круге света
1991 — Медленная хорошая музыка
1992 — Это было так давно…1978
1993 — Внештатный командиръ Зѣмли. Блюзы Эль-Мокамбо
1996 — Картонные крылья любви
1997 — Отрываясь
1999 — Часы и Знаки
2001 — Место, где свет
2004 — Машинально
2007 — Time Machine
2009 — Машины не парковать
2016 — ВЫ В составе «Оркестра креольского танго»
2002 — И Т. Д.
2003 — Тонкий шрам на любимой попе
2004 — От меня к тебе
2005 — Песни Булата Окуджавы
2006 — Старая машина
2007 — Штандер
2012 — Вино и слёзы
Сольно:
1985 — Варьете
1989 — Песни под гитару
1991 — У ломбарда
1994 — Я рисую тебя
1996 — Песни, которые я люблю
1996 — Пионерские блатные песни (с А. Козловым)
1997 — Двадцать лет спустя (концерт совместно с Борисом Гребенщиковым)
1998 — Женский альбом (с группой «Папоротник»)
1999 — Песни из кинофильма Перекресток
2000 — Время напрокат (с группой «Квартал»)
2005 — А. Макаревич представляет песни Геннадия Ни-Ли 2013 — Идиш Джаз
2013 — Хроника текущих событий
2014 — Облака (А. Макаревич поет песни Александра Галича)
Видеоклипы
1986 — Посвящение корове (из телепрограммы «Весёлые ребята»)
1987 — Замыкая круг
1994 — Братский вальсок
1995 — Лейся, песня (Старые песни о главном)
1996 — Люблю я макароны (Старые песни о главном-2)
1998 — Варьете
2001 — Флаг над замком (совместно с группой «Квартал»)
2002 — Тем, кто ушёл
2003 — Тонкий шрам на любимой попе
2007 — Диалог на фоне бесконечной ночи
2015 — Ангел (совместно с Александром Зарецким)
Музыка для фильмов
1975 — Афоня
1983 — Скорость
1983 — Обезьянки
1985 — Двойной обгон
1986 — Прорыв
1987 — Бармен из «Золотого якоря»
1988 — Без мундира
1989 — Псы 1989 — Стеклянный лабиринт
1992 — Арифметика убийства
1992 — Ангелы в раю 1995 — Московские каникулы
1997 — «Шизофрения»
1998 — Перекрёсток
2000 — Бременские музыканты & Co 2003 — Танцор
2016 — Слишком свободный человек
Фильмография
1975 — Афоня
1977 — Шесть писем о бите
1981 — Душа участник группы
1983 — Я возвращаю ваш портрет
1985 — Начни сначала
1987 — Два часа с бардами
1989 — Рок и фортуна
1989 — Стеклянный лабиринт
1991 — Гений
1992 — Сумасшедшая любовь
1995 — Московские каникулы
1996 — Старые песни о главном
1997 — Старые песни о главном 2 1997 — Шизофрения
1998 — Перекрёсток
1999 — 8½ $
2000 — Витрина
2000 — Тихие омуты
2003 — Три цвета любви
2004 — Подводный мир Андрея Макаревича (сериал)
2006 — Запретные темы истории. Загадки Древнего Египта (голос за кадром)
2007 — День выборов
2007 — Лузер
2008 — Андрей Макаревич. Правила движения
2008 — Человек в кадре. Леонид Ярмольник.
2008 — Живая история. Русский рок 2010 — О чём говорят мужчины
2012 — Ржевский против Наполеона
2013 — Андрей Макаревич и Машина его времени
2014 — Кино про Алексеева
2015 — Обратная сторона Луны 2