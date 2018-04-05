Макаревич Андрей Вадимович

Дата рождения: 11 декабря 1953 года

Место рождения: Москва

Знак зодиака: Стрелец

Будущий флагман русского рока родился в интеллигентной московской семье. Его отец Вадим Григорьевич Макаревич в годы Великой Отечественной войны воевал на Карельском фронте, где потерял ногу, после чего демобилизовался. Позднее он преподавал в МАРХИ. Мама Нина Марковна, ученый-микробиолог, работала врачом-фтизиатром. Юноша получил разностороннее образование, и сфера его интересов была широкой с самого детства: его поочередно посещали увлечения подводным плаванием, палеонтологией, герпетологией, энтомологией и, с подачи отца, музыкой. Занятия в музыкальной школе долго не продлились, но в 12 лет Андрей заинтересовался творчеством Высоцкого и Окуджавы, стал учиться играть на гитаре, а затем услышал «TheBeatles», после чего, по собственному утверждению, стал слушать ливерпульскую четверку днями напролет. В 1968 году, вдохновившись песнями британцев, Макаревич собрал свою первую группу «TheKids», исполнявшую кавер-версии зарубежных песен. Через год появилась первая версия того самого коллектива, который сейчас известен как «Машина времени» (в то время — «TimeMashines»), группа не успела получить большой известности и в итоге развалилась из-за творческих разногласий, но ее лидер сохранил идею, чтобы впоследствии продолжить движение. В 1970 году Макаревич поступил в МАРХИ на архитекторскую специальность, где собрал новый состав и стал с ним выступать на вузовских мероприятиях. В 1971 году в составе группы появился Александр Кутиков , ставший затем автором многих хитов коллектива. Вплоть до подписания договора с Росконцертом группа постоянно перебазировалась, играя буквально где придется, но не теряя стремления к качественному звучанию и уникальному репертуару. Состав часто менялся из-за нестабильной жизни коллектива. В 1975 году в состав группы был приглашен Евгений Маргулис , также ставший одним из авторов. В тот же период был записан первый альбом «Машины» на русском языке, получивший наконец широкое распространение. Группа продолжала экспериментировать и развиваться, налаживать необходимые связи и оттачивать мастерство. Начиная с 1980 года «Машина времени» фактически стала официальной группой и несмотря на то, что ей в тот же период было запрещено выступать в Москве, она объехала практически весь СССР с концертами, после чего стала всесоюзно популярной. Отношение публики к группе Макаревича сравнивали с битломанией, а любой выходивший с тех пор альбом неизменно был успешен.

Параллельно с работой в «Машине времени» Макаревич развивался как сольный артист, исполняя свои и не только песни в бардовском стиле, а в 2001 году собрал «Оркестр креольского танго», исполняющий песни в стиле джаза, латино и шансона.

Следует заметить, что деятельность Андрея Макаревича уже давно вышла за рамки одной только музыки. Он был одним из создателей и первым ведущим кулинарной программы Смак, название которой по некоторым данным расшифровывается как «С Макаревичем», вел передачу о путешествиях «Эх, дороги», разговаривал со знаменитостями на шоу «Абажур» и «Макарена», а в 2003 -2006 годах погружался под воду на передаче «Подводный мир с Андреем Макаревичем». Также артист лично и в соавторстве выпустил более 30 книг, автобиографических, поэтических кулинарных и других.

Личная жизнь Андрея Макаревича

Музыкант был женат три раза. В 1976 он сочетался браком с дочерью советского политического обозревателя Игоря Фесуненко — Елене. Они прожили вместе три года, но в итоге решили расстаться. В 1986 году Макаревич женился на враче-косметологе Анне Голубкиной , но спустя всего год, сразу после рождения сына Ивана, пара развелась. В судьбе сына музыкант всегда проявлял активное участие. Некоторое время Андрей сожительствовал с пресс-атташе «Машины времени» Анной Рождественской, которая родила от него дочь Аню в 2000 году, но это не стало поводом для новой женитьбы и отношения в итоге сошли на нет. В 2003 Макаревич в третий раз сочетался браком, на этот раз с гримером Натальей Голубь, с которой прожил вплоть до 2010 года, после чего союз распался. Тогда же прессе стало известно, что у артиста есть внебрачная дочь по имени Дана, проживающая в Филадельфии. В настоящее время Андрей Вадимович живет вместе с певицей Машей Кац.

Интересные факты

Андрей Макаревич эпизодически поучаствовал в 31 фильме, первым из которых был «Афоня» Георгия Данелии . Вместе с музыкантами группы «Аракс», изображавших «Машину времени», он появляется в сцене на танцплощадке, исполняя свою песню «Ты или я». Были у музыканта и главные роли, например «Начни сначала», где он также стал прототипом своего персонажа.

В свободное от музыкальной деятельности время Андрей Макаревич всерьез занимается графикой и живописью, называя себя «художником, занимающимся музыкой». На его счету более 30 персональных выставок.

Среди увлечений и хобби у артиста так же есть дайвинг, подводная съемка, кулинария, археология, бильярд и коллекционирование.

Дискография

В составе «Машины времени»

1987 — Реки и Мосты

1988 — В круге света

1991 — Медленная хорошая музыка

1992 — Это было так давно…1978

1993 — Внештатный командиръ Зѣмли. Блюзы Эль-Мокамбо

1996 — Картонные крылья любви

1997 — Отрываясь

1999 — Часы и Знаки

2001 — Место, где свет

2004 — Машинально

2007 — Time Machine

2009 — Машины не парковать

2016 — ВЫ В составе «Оркестра креольского танго»

2002 — И Т. Д.

2003 — Тонкий шрам на любимой попе

2004 — От меня к тебе

2006 — Старая машина

2007 — Штандер

2012 — Вино и слёзы

Сольно:

1985 — Варьете

1989 — Песни под гитару

1991 — У ломбарда

1994 — Я рисую тебя

1996 — Песни, которые я люблю

1996 — Пионерские блатные песни (с А. Козловым)

1997 — Двадцать лет спустя (концерт совместно с Борисом Гребенщиковым

1998 — Женский альбом (с группой «Папоротник»)

1999 — Песни из кинофильма Перекресток

2000 — Время напрокат (с группой «Квартал»)

2005 — А. Макаревич представляет песни Геннадия Ни-Ли 2013 — Идиш Джаз

2013 — Хроника текущих событий

2014 — Облака (А. Макаревич поет песни Александра Галича)

Видеоклипы

1986 — Посвящение корове (из телепрограммы «Весёлые ребята»)

1987 — Замыкая круг

1994 — Братский вальсок

1995 — Лейся, песня (Старые песни о главном)

1996 — Люблю я макароны (Старые песни о главном-2)

1998 — Варьете

2001 — Флаг над замком (совместно с группой «Квартал»)

2002 — Тем, кто ушёл

2003 — Тонкий шрам на любимой попе

2007 — Диалог на фоне бесконечной ночи

Музыка для фильмов

1975 — Афоня

1983 — Скорость

1983 — Обезьянки

1985 — Двойной обгон

1986 — Прорыв

1987 — Бармен из «Золотого якоря»

1988 — Без мундира

1989 — Псы 1989 — Стеклянный лабиринт

1992 — Арифметика убийства

1992 — Ангелы в раю 1995 — Московские каникулы

1997 — «Шизофрения»

1998 — Перекрёсток

2000 — Бременские музыканты & Co 2003 — Танцор

2016 — Слишком свободный человек

Фильмография

1975 — Афоня

1977 — Шесть писем о бите

1981 — Душа участник группы

1983 — Я возвращаю ваш портрет

1985 — Начни сначала

1987 — Два часа с бардами

1989 — Рок и фортуна

1989 — Стеклянный лабиринт

1991 — Гений

1992 — Сумасшедшая любовь

1995 — Московские каникулы

1996 — Старые песни о главном

1997 — Старые песни о главном 2 1997 — Шизофрения

1998 — Перекрёсток

1999 — 8½ $

2000 — Витрина

2000 — Тихие омуты

2003 — Три цвета любви

2004 — Подводный мир Андрея Макаревича (сериал)

2006 — Запретные темы истории. Загадки Древнего Египта (голос за кадром)

2007 — День выборов

2007 — Лузер

2008 — Андрей Макаревич. Правила движения

2008 — Живая история. Русский рок 2010 — О чём говорят мужчины

2012 — Ржевский против Наполеона

2013 — Андрей Макаревич и Машина его времени

2014 — Кино про Алексеева

2015 — Обратная сторона Луны 2