Ещё
В Воронеже прошёл необычный концерт для людей с нарушением слуха
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Воронеже прошёл необычный концерт для людей с нарушением слуха 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Спектакль подготовили ученики школы актёрского мастерства. В Воронеже впервые прошёл концерт жестовой песни. Спектакль для глухих и слабослышащих людей подготовили ученики школы актёрского мастерства. На то, чтобы выучить язык жестов, у актёров было всего 20 дней. Уроки брали у специального преподавателя. Перед выходом на сцену выступающие ещё раз уточняют вместе с ней движения рук и пальцев. Самое главное для них — побороть волнение. — Вот, чтобы не было что-то непонятного в руках, все жесты должны быть чёткими, иначе непонятно, что ты сказал «ты» или «будешь», как понять это? Вот, нужно было отработать каждый микронаклон руки — тогда будет понятно, что ты поёшь. И тогда это легко получается. Когда смазываются руки, когда ты не очень уверен, как поставить руки, тогда получается, что как будто бы песня быстрее, чем ты двигаешь руками, — пояснила участница спектакля Ольга Касымова.
Такой формат спектаклей набирает популярность по всему миру: появляются как отдельные постановки, так и целые театральные труппы, состоящие из глухих и слабослышащих людей. Этот проект стал для начинающих актёров настоящим испытанием. Им пришлось выражать свои мысли и чувства на сцене без слов, больше внимания уделяя мимике и пластике. Всего исполнили 12 песен таких групп как «Ночные снайперы», «Кино» и «ДДТ». — Это какие-то песни, которые для ребят были откровением. Для ребят — это было открытием их внутреннего мира, душа нараспашку, оголённое сердце. Вот такие песни они выбирали, потому что опять же, на языке жестов, на мой взгляд, нельзя врать. Это всё будет видно, — рассказал художественный руководитель проекта Игорь Болдышев.
Вести Воронеж: последние новости
В Воронеже актёры переведут известные песни на язык жестов В Воронежской области от клещей обработают 600 гектаров территорий Выставка об истории воронежской периодики открылась в Никитинской библиотеке
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умницы-разумницы: порноактрисы с образованием98
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Тест: помните ли вы телешоу нулевых?1
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
8 фильмов с головоломным сюжетом
Видео
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
03:21
Валерия размножилась и довела поклонников до слез
Концерты
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
02:37
Козловский: из актеров в тренеры
Кино
05:31
Эминем стал серийным убийцей в новом клипе
Концерты
02:23
Вышел первый трейлер фильма «Мир будущего»
Кино
01:08
«Улицы разбитых фонарей»: как снимали сериал
ТВ
02:46
Вышла первая серия нового «Простоквашино»
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение