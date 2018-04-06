В Воронеже прошёл необычный концерт для людей с нарушением слуха 

Спектакль подготовили ученики школы актёрского мастерства. В Воронеже впервые прошёл концерт жестовой песни. Спектакль для глухих и слабослышащих людей подготовили ученики школы актёрского мастерства. На то, чтобы выучить язык жестов, у актёров было всего 20 дней. Уроки брали у специального преподавателя. Перед выходом на сцену выступающие ещё раз уточняют вместе с ней движения рук и пальцев. Самое главное для них — побороть волнение. — Вот, чтобы не было что-то непонятного в руках, все жесты должны быть чёткими, иначе непонятно, что ты сказал «ты» или «будешь», как понять это? Вот, нужно было отработать каждый микронаклон руки — тогда будет понятно, что ты поёшь. И тогда это легко получается. Когда смазываются руки, когда ты не очень уверен, как поставить руки, тогда получается, что как будто бы песня быстрее, чем ты двигаешь руками, — пояснила участница спектакля Ольга Касымова.
Такой формат спектаклей набирает популярность по всему миру: появляются как отдельные постановки, так и целые театральные труппы, состоящие из глухих и слабослышащих людей. Этот проект стал для начинающих актёров настоящим испытанием. Им пришлось выражать свои мысли и чувства на сцене без слов, больше внимания уделяя мимике и пластике. Всего исполнили 12 песен таких групп как «Ночные снайперы», «Кино» и «ДДТ». — Это какие-то песни, которые для ребят были откровением. Для ребят — это было открытием их внутреннего мира, душа нараспашку, оголённое сердце. Вот такие песни они выбирали, потому что опять же, на языке жестов, на мой взгляд, нельзя врать. Это всё будет видно, — рассказал художественный руководитель проекта Игорь Болдышев.