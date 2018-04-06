В Воронеже прошёл необычный концерт для людей с нарушением слуха

Спектакль подготовили ученики школы актёрского мастерства. В Воронеже впервые прошёл концерт жестовой песни. Спектакль для глухих и слабослышащих людей подготовили ученики школы актёрского мастерства. На то, чтобы выучить язык жестов, у актёров было всего 20 дней. Уроки брали у специального преподавателя. Перед выходом на сцену выступающие ещё раз уточняют вместе с ней движения рук и пальцев. Самое главное для них — побороть волнение. — Вот, чтобы не было что-то непонятного в руках, все жесты должны быть чёткими, иначе непонятно, что ты сказал «ты» или «будешь», как понять это? Вот, нужно было отработать каждый микронаклон руки — тогда будет понятно, что ты поёшь. И тогда это легко получается. Когда смазываются руки, когда ты не очень уверен, как поставить руки, тогда получается, что как будто бы песня быстрее, чем ты двигаешь руками, — пояснила участница спектакля Ольга Касымова.