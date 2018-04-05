Творческие коллективы «Ратмира» будут участвовать в финале окружного фестиваля

Вокальный коллектив «Поющие сердца» и танцевальный коллектив «Алтын-ай» спортивно-досугового центра «Ратмитр» прошли в финал окружного фестиваля «Художественного творчества ветеранов и молодежи»,

20 марта проходил фестиваль художественного творчества ветеранов и молодежи, который был посвящен 75-летию Сталинградской и Курской битв. В концерте приняли участие вокальный коллектив «Поющие сердца» и танцевальный коллектив башкирского народного танца «Алтын-ай» из спортивно-досугового центра «Ратмир». На этой неделе объявили результаты.

И эти два творческих коллектива будут выступать в финале окружного фестиваля «Художественного творчества ветеранов и молодежи».