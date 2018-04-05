Михаил «FM» Федоров и Рваные раны готовят диск «Приступ эпохи безумия» 

Михаил «FM» Федоров — музыкант, гитарист и вокалист группы «Рваные раны» готовит к выходу новый альбом. Федоров Михаил Александрович — родился в посёлке городского типа «Умёт», Тамбовской области 5 июня 1994 года. Творческой деятельностью Михаил начал заниматься ещё в младших классах школы, в то время уже активно играл на гитаре, именно тогда, он начал играть на гитаре и писать первые песни. В 14 лет выступал на школьных вечерах в составе местной рок группы. После окончания школы переехал в Москву, где сразу же начал играть в люберецкой кавер группе «Reds Bulls», через год начал свой сольный акустический проект, в рамках которого выступал под псевдонимом «FM». Выпустив сольно три студийных альбома, а также книгу «Армии нашей или год на пролёт», полностью сменил музыкальное направление, и основал рок-группу «РВАНЫЕ РАНЫ». Слушайте Там, где кончается душа… — Рваные Раны на Яндекс. Музыке Группа образована в конце 2014 года. В январе 2015 началась запись первого дебютного альбома. Только спустя долгие два года в январе 2017 года альбом вышел, и получил название «Крик самоубийцы», в альбом вошли 10 песен, включая первых хит группы, песню под названием «Ангел 6.06», в записи этой песни участвовали вокалисты групп: Ам*тори и 7раса. В том же 2017 году в сентябре выходит второй альбом, под названием «Там, где кончается душа…». В первой воловине 2018 года готовится к выходу новая пластинка, название которой будет, «Приступ эпохи безумия», это будет не совсем обычный альбом с песнями, а своего рода аудио книга, к каждой из песен будет идти короткое стихотворение с предысторией. Стихи на альбоме будет читать известная российская актриса театра, кино и озвучивания Лина Иванова, озвучивавшая такие фильмы, как Гарри Потер, Дивергент, Люди Х, Дедпул и многие другие известные фильмы. Слушайте Крик самоубийцы — Рваные Раны на Яндекс. Музыке https://www.youtube.com/watch?v=jJ6tRg2rvlM Официальный сайт группы. Официальное сообщество в «Вконтакте».. Официальный аккаунт «Instagram».