Rae Sremmurd выпустили композицию «Chanel» с Фарреллом Уильямсом 

Популярный американский хип-хоп дуэт Rae Sremmurd выпустили композицию "Chanel". В записи трека принял участие рэпер и продюсер Фаррелл Уильямс, который сегодня празднует свой день рождения. https://www.youtube.com/watch?v=q_eKxAUFTK0 Композиция «Chanel» войдёт в новый альбом группы, который «Sr3mm», релиз которого ожидается в этом году на лейблах «EarDrummers» и «Interscope». Примечательно, что диск будет тройным. Ранее, в поддержку пластинки были опубликованы синглы «T'd Up» и «Powerglide» (с Swae Lee, Slim Jxmmi и Juicy J). https://www.youtube.com/watch?v=95Rzsn-zjr0