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Музыкальный конкурс игры на фортепиано пройдет в Щербинке
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Музыкальный конкурс игры на фортепиано пройдет в Щербинке 

Администрация городского округа Щербинка 2 часа назад
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Фото: архив
Музыкальный конкурс «Весеннее настроение» пройдет 5 апреля в Детской школе искусств имени Александра Корнеева. Об этом сообщила директор учреждения Ирина Навроцкая.
— Примут участие дети, у которых класс фортепиано не является основной специальностью. На сцену выйдут ребята, которые осваивают как основной другой инструмент. Фортепиано для них — дополнительная дисциплина. Этим конкурс и интересен. Юные музыканты уже вышли на такой уровень владения фортепиано, что могут посоревноваться в игре на нем, — отметила Ирина Навроцкая
Критерием для оценки репертуара будет не только мастерство исполнения, но и настроение выбранной композиции. Она должна быть позитивной и соответствовать названию конкурса.
Начало концерта запланировано на 18:00.
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