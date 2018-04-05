В Щукине презентуют альбом герметических песен

В районе Щукино состоится презентация свежеизданного диска герметических песен Иэна Кубры, выпущенного голландским лейблом.

— Зрителей ждет живое выступление с элементами импровизации и пространственного перемещения. На сцену выйдут Иэн Кубра — электроника, клавишные, голос, а также Борис Лесной — электроника, перкуссия, духовые, электрогитара, — сообщили в пресс-службе галереи.

Концерт состоится 6 апреля. Сбор гостей в 19.30, начало в 20.00. Вход — 100-200 рублей (на личное усмотрение каждого). Адрес проведения: ул. Ирины Левченко, д. 2 (галерея «Граунд Ходынка»). Дополнительная информация по телефону 8 (926) 759-29-42. (ео)