Звезды поп-музыки представят свои версии песен Элтона Джона

Для сэра Элтона Джона (Elton John) 2018 год начинается более чем удачно. В дополнение к выступлению на 60-й церемонии «Грэмми» и записи трибьют-альбома, который появится в эфире 10 апреля на CBS , он нашел время для того, чтобы быть исполнительным продюсером анимационного фильма «Шерлок Гномс», и объявил о мировом турне, после которого намерен отказаться от концертной деятельности. Теперь же стало известно, что самые популярные звезды поп-музыки решили записать свои версии песен Элтона Джона.

6 Апр 2018 в 6:52 PDT Звезд, желающих участвовать в проекте, как и песен, оказалось слишком много для одного диска, поэтому их будет два. Диски получили названия Revamp и Restoration, оба выходят в пятницу.

«Элтон Джон больше, чем легенда, — сказала она изданию PEOPLE. — Он был первым во многом и является для меня вдохновляющим примером. Для меня честь участвовать в записи этих альбомов. Я никогда не хотела ограничиваться каким-либо жанром, и Элтон подарил мне свободу участвовать и в поп, и в кантри-записи».

Майли исполнила «Don’t Let the Sun Go Down on Me» для кантри-альбома и «The Bitch Is Back» для поп-диска. Эту же песню она исполнит и на канале СBS.