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Звезды поп-музыки представят свои версии песен Элтона Джона
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Звезды поп-музыки представят свои версии песен Элтона Джона 

Клео.Ру 1 час назад
Фото: Клео.Ру
Для сэра Элтона Джона (Elton John) 2018 год начинается более чем удачно. В дополнение к выступлению на 60-й церемонии «Грэмми» и записи трибьют-альбома, который появится в эфире 10 апреля на CBS, он нашел время для того, чтобы быть исполнительным продюсером анимационного фильма «Шерлок Гномс», и объявил о мировом турне, после которого намерен отказаться от концертной деятельности. Теперь же стало известно, что самые популярные звезды поп-музыки решили записать свои версии песен Элтона Джона.
Публикация от Elton John (@eltonjohn)
6 Апр 2018 в 6:52 PDT  Звезд, желающих участвовать в проекте, как и песен, оказалось слишком много для одного диска, поэтому их будет два. Диски получили названия Revamp и Restoration, оба выходят в пятницу.
В первом будут песни Элтона Джона, перепетые такими звездами, как Леди Гага, Эд Ширан, Мэри Блайдж, Сэм Смит и Пинк. Второй диск будет иметь кантри-направленность, можно будет услышать голоса Долли Партон, Миранды Ламберт, Марен Моррис и других исполнителей. Майли Сайрус, подруга Элтона Джона и партнер по дуэту на «Грэмми», появится на обоих дисках.
«Элтон Джон больше, чем легенда, — сказала она изданию PEOPLE. — Он был первым во многом и является для меня вдохновляющим примером. Для меня честь участвовать в записи этих альбомов. Я никогда не хотела ограничиваться каким-либо жанром, и Элтон подарил мне свободу участвовать и в поп, и в кантри-записи».
Майли исполнила «Don’t Let the Sun Go Down on Me» для кантри-альбома и «The Bitch Is Back» для поп-диска. Эту же песню она исполнит и на канале СBS.
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