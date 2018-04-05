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Единственный юбилейный концерт Виктора Зинчука пройдет в Доме музыки
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Единственный юбилейный концерт Виктора Зинчука пройдет в Доме музыки 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Большой Юбилейный концерт Заслуженного артиста РФ Виктора Зинчука и его группы «Неоклассик» пройдет 9 апреля на сцене Дома Музыки. Гитарист, чье имя занесено в Книгу Рекордов Гиннесса, готов подарить слушателям фейерверк неиссякаемой энергии и яркое музыкальное путешествие, а также с по-настоящему виртуозным размахом отметить свой юбилей!
Лучшие произведения музыкальной классики трех столетий в виртуозном исполнении Золотой гитары России. Каждое произведение — музыкальная история, которую Виктор предваряет небольшим интересным рассказом о композиторе. Помимо любимых слушателями и всегда ожидаемых произведений И. С. Баха, Дж. Россини, В. Моцарта и других, прозвучат несколько кельтских композиций в сопровождении ирландского ансамбля «Эридан» под руководством Игоря Денисова и ирландского оркестра волынщиков Евгения Лапекина.
Не обойдется и без приятных сюрпризов: маэстро обещает сразу несколько премьер. Всех секретов он не раскрывает, но известно, что в программу будут включены новые авторские композиции. Вместе с Виктором и группой «Неоклассик» на сцену выйдет скрипичный дуэт «Вега».
Живое общение с публикой, виртуозное свежее прочтение классики, искренность и обаяние — все то, за что мы любим концерты Виктора Зинчука, останется неизменным. Только один юбилейный концерт 9 апреля на сцене Светлановского зала Московского Дома Музыки!
"Жду с нетерпением встречи с полюбившейся сценой Дома музыки и моими замечательными зрителями!" — Виктор Зинчук
Билеты доступны по ссылке.
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