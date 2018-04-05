Церемония вручения премии «Шансон года»-2018

Гостей вечера ждут любимые исполнители, лучшие песни, необычные дуэты и главные музыкальные сенсации года.

21 апреля 2018 года на сцене Кремлевского Дворца состоится одно из ярких событий в музыкальной жизни страны — ХVII Церемония вручения премии «Шансон года».

Музыкальная премия «Шансон года» вручается ежегодно за особые достижения в области авторской песни. Лучших артистов года и лучшие песни здесь объявляют сами радиослушатели. В ходе народного голосования, которое проходит на «Радио Шансон», поклонники самого душевного жанра отдают свои голоса тем или иным исполнителям и песням.

— Для меня «Шансон Года» — признак демократии в стране. До появления этой премии никто из артистов шансона не мог даже и мечтать, что будет выступать в Кремле. Благодаря «Радио Шансон» это стало реальностью», — рассказал певец Михаил Шуфутинский.

Традиционно концерт лауреатов премии «Шансон года» пройдет в Санкт-Петербурге 22 апреля.

«Радио Шансон» приглашает абсолютно всех присоединиться к своему грандиозному празднику.