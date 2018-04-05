Церемония вручения премии «Шансон года»-2018 

Гостей вечера ждут любимые исполнители, лучшие песни, необычные дуэты и главные музыкальные сенсации года.
21 апреля 2018 года на сцене Кремлевского Дворца состоится одно из ярких событий в музыкальной жизни страны — ХVII Церемония вручения премии «Шансон года».
Музыкальная премия «Шансон года» вручается ежегодно за особые достижения в области авторской песни. Лучших артистов года и лучшие песни здесь объявляют сами радиослушатели. В ходе народного голосования, которое проходит на «Радио Шансон», поклонники самого душевного жанра отдают свои голоса тем или иным исполнителям и песням.
В концерте примут участие: Михаил Шуфутинский, Александр Розенбаум, Любовь Успенская, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Александр Новиков, Ирина Круг, Сергей Трофимов, Михаил Бублик, Евгений Кемеровский, Александр Буйнов, Таисия Повалий, Евгений Григорьев, Гарик Кричевский, Игорь Саруханов, Вероника Андреева, Сергей Любавин, Татьяна Буланова, Виктор Королев, гр. Uma2rman, Рада Рай, Виктор Третьяков, Слава, группа Лесоповал и другие полюбившиеся слушателям исполнители.
— Для меня «Шансон Года» — признак демократии в стране. До появления этой премии никто из артистов шансона не мог даже и мечтать, что будет выступать в Кремле. Благодаря «Радио Шансон» это стало реальностью», — рассказал певец Михаил Шуфутинский.
Традиционно концерт лауреатов премии «Шансон года» пройдет в Санкт-Петербурге 22 апреля.
«Радио Шансон» приглашает абсолютно всех присоединиться к своему грандиозному празднику.