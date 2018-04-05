Ещё
Церемония вручения премии «Шансон года»-2018
Далее:
Читайте также:
Ещё

Церемония вручения премии «Шансон года»-2018 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Гостей вечера ждут любимые исполнители, лучшие песни, необычные дуэты и главные музыкальные сенсации года.
21 апреля 2018 года на сцене Кремлевского Дворца состоится одно из ярких событий в музыкальной жизни страны — ХVII Церемония вручения премии «Шансон года».
Музыкальная премия «Шансон года» вручается ежегодно за особые достижения в области авторской песни. Лучших артистов года и лучшие песни здесь объявляют сами радиослушатели. В ходе народного голосования, которое проходит на «Радио Шансон», поклонники самого душевного жанра отдают свои голоса тем или иным исполнителям и песням.
В концерте примут участие: Михаил Шуфутинский, Александр Розенбаум, Любовь Успенская, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Александр Новиков, Ирина Круг, Сергей Трофимов, Михаил Бублик, Евгений Кемеровский, Александр Буйнов, Таисия Повалий, Евгений Григорьев, Гарик Кричевский, Игорь Саруханов, Вероника Андреева, Сергей Любавин, Татьяна Буланова, Виктор Королев, гр. Uma2rman, Рада Рай, Виктор Третьяков, Слава, группа Лесоповал и другие полюбившиеся слушателям исполнители.
— Для меня «Шансон Года» — признак демократии в стране. До появления этой премии никто из артистов шансона не мог даже и мечтать, что будет выступать в Кремле. Благодаря «Радио Шансон» это стало реальностью», — рассказал певец Михаил Шуфутинский.
Традиционно концерт лауреатов премии «Шансон года» пройдет в Санкт-Петербурге 22 апреля.
«Радио Шансон» приглашает абсолютно всех присоединиться к своему грандиозному празднику.
Вечерняя Москва: последние новости
Поговорим на языке джаза Лучшие хиты группы Aerosmith ждут зрителей программы «СОЛЬ» Интеллигентная популярная музыка певицы Aset
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: кто озвучивал советские мультфильмы?2
Тест: помните ли вы телешоу нулевых?1
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
Тест: помните ли вы, что сказал Попандопуло38
Видео
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
02:37
Козловский: из актеров в тренеры
Кино
05:31
Эминем стал серийным убийцей в новом клипе
Концерты
02:23
Вышел первый трейлер фильма «Мир будущего»
Кино
01:08
«Улицы разбитых фонарей»: как снимали сериал
ТВ
02:46
Вышла первая серия нового «Простоквашино»
ТВ
01:20
Вышел финальный трейлер фильма «Гоголь. Вий»
Кино
03:40
«СерьГа» сняли клип про метро
Концерты
03:08
«Собибор» Хабенского выходит в прокат 3 мая
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение