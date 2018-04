Arctic Monkeys анонсировали пластинку «Tranquility Base Hotel & Casino»

Британские рокеры Arctic Monkeys анонсировали новый альбом «Tranquility Base Hotel & Casino». Выход пластинки состоится 11 мая. Также в сети стал доступе треклист диска, обложка и трейлер. https://www.youtube.com/watch?v=6uGQ_ypTw08 Треклсит «Tranquility Base Hotel & Casino»: Трек-лист альбома: 1. Star Treatment 2. One Point Perspective 3. American Sports 4. Tranquility Base Hotel & Casino 5. Golden Trunks 6. Four Out of Five 7. The World's First Ever Monster Truck Front Flip 8. Science Fiction 9. She Looks Like Fun 10. Batphone 11. The Ultracheese