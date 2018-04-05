Директор Удмуртской госфилармонии Алексей Фомин рассказал в «Кофемолке» про попсу, яичницу и одиночество

Ижевск. Удмуртия. Директор Удмуртской государственной филармонии Алексей Фомин рассказал в «Кофемолке» про свое отношение к попсе и рэпу, поделился фирменным рецептом яичницы, а также о той музыке, которая делает слушателя одиноким.

В чем смысл дирижерской профессии наконец-то узнал ведущий проекта Энвиль Касимов , которому, впрочем, приходилось самому взмахивать дирижерской палочкой.

Очередной выпуск программы представляет информационное агентство «Сусанин».

Кофемолка — выпуск 52: Алексей Фомин в гостях у Энвиля Касимова

Директор Удмуртской государственной филармонии Алексей Фомин рассказал в «Кофемолке» про свое отношение к попсе и рэпу, поделился фирменным рецептом яичницы, а также о той музыке, которая делает слушателя одиноким.

Кофе пьешь по утрам? Сколько?

С удовольствием. И не только по утрам. Много.

Секрет есть какой-то особый?

Нет секрета. Просто люблю.

Гастрономическое воспоминание детства…

Недавно попробовал торт из орехов. Я вспомнил свои детские ощущения этого тортика. В 80 годы торт доставался редко. И этот вкус настолько четко осел у меня в голове.

Кем мечтал в детстве стать?

У меня было две мечты. Стать биологом, я очень люблю животных, насекомых, готов наблюдать за ними часами. И вторая мечта — мечтал стать хирургом. Но судьба так распорядилась, что я стал музыкантом.

Почему?

Заставляли. Даже в училище музыкальное поступил благодаря тому, что родители настояли. В училище уже перевернулось все в голове, и я пошел.

Чайковский — это кто?

Чайковский — это в первую очередь человек. Он имел возможность писать музыку. И это был дар.

Почему белые перчатки и молодые люди в гардеробе филармонии? Это разрушение стереотипов.

Это же красиво. Я люблю разрушать стереотипы. Когда молодой человек в белых перчатках принимает норковую шубу, то, по-моему, это то, что нужно.

Ходят в норковых шубах в филармонию?

Мы сильно обновили публику. В 2011 году публика у нас была возрастом 55-60 лет, на сегодняшний день средний возраст посетителей — 40-45 лет.

А чем? Музыка осталась той же.

Наверно, командой. Мы начали продвигать то, что академическая музыка — это круто, ее не надо понимать, ее надо слушать.

Почему нужно слушать академическую музыку?

А почему нужно слушать попсу, рок? Садясь за руль, мы понимаем, что что-то должно звучать. Что мы включаем? Мы слушаем звуковой мусор. Даже я не слушаю в машине академическую музыку. Но у меня есть плейлист с записью Бетховена, Малера — это настольная книжка. Слушая попсу, мы не говорим, что разбираемся в попсе. Она нам нравится или не нравится.

Что такое попса?

Это доступная музыка для массовой культуры. Но тоже самое можно говорить и про академ музыку. Не нужно разбираться в ней вдоль и поперек. Должны просто слушать, это такая же музыка.

Мне в последнее время нравится рэп — Оксимирон. Как относишься к репу?

Если это сделано профессионально и вкусно, я к любому искусству отношусь хорошо.

Чем у человека шире культурные диапазон. От попсы до Чайковского и от Чайковского до рэпа — тем он сильнее и богаче.

Абсолютно согласен. Причем, исключать рэп, потому что не нравится — это тоже не надо. Потому что нужно развивать, но нужно развивать профессионально. Вкусно чтоб было.

Я вот очень люблю рэп за неожиданную рифму. Они иногда такие выдают — я не понимаю, как они это производят.

У меня есть еще одна особенность, раз заговорили про рифму. В силу того, что я музыкант, я не слушаю слов. Я слушаю мелодическую линию, гармонию, как все перетекает, сочетается. И только после этого начинаю замечать слова.

У меня, наверное, просто слуха нет.

Слух — он есть у всех, как и ритм есть у всех, потому что сердце есть. Сердце бьется — значит ритм есть. Вы же улавливаете разнообразие голосов, значит и слухом не обделен.

Трагическая музыка. Как к ней относишься?

Положительно. часто ее слушаю. Тот же самый Малер. У него есть вещи, которые заставляют задуматься. Я люблю одиночество. А музыка такая вес-таки уносит в состояние одиночества, наверно, поэтому я люблю трагическую музыку.

Твои учителя?

Я не могу назвать одного. Мои учителя со школьной скамьи, прежде всего, — Владимир Евгеньевич Зубков , который поставил меня на путь истинный. Первое мое образование — пианист. Он начал меня ломать внутри, добивался каких-то моментов, чтобы я не зацикливался только на баяне. Второй и третий педагог — это консерватория. Виктор Алексеевич Романько, народный артист. Переломный момент — 2 курс, когда Владимир Александрович Вишневский , дирижер, ученик великого Марка Павермана, за уши завел меня в закулисье дирижерского мира. Он невзначай рассказывал те или иные моменты, это действительно становилось интересно.

Как музыканты считывают знаки дирижера?

Задача режиссера по большому счеты — репетиционный момент. Если нет репетиции, никакой дирижер не сделает чудо прямо на концерте. Ну, кроме Гергиева.

Хочу, чтобы на моих похоронах играли рэп.

У меня был случай. В консерватории ко мне приходит женщина. От халтуры мы не отказывались. Играли на свадьбах, юбилеях. Подходит женщина и говорит: у меня муж умер. Он просил сыграть на баяне во время его похорон из репертуара Beatles. Это была первая и единственная халтура, от которой я отказался. Я не понял.

Какую музыку ты бы хотел, чтобы сыграли, когда ты уйдешь?

Всенощную литургию Сергея Рахманинова . Причем качественно исполненную. Хором. А капелла.

Сам готовишь?

Обожаю готовить. Яичницу. Если бросить туда сухарей, колбаски, вкусняшек. Яичница превращается в хорошее блюдо. Мое фирменное блюдо — сырный суп. Обожаю его готовить. Берется обычный плавленый сыр «Дружба» и туда картошка, морковка, иногда курица, иногда копченная колбаска бросается. Начинаешь экспериментировать. И, конечно же, мясо. Я люблю шашлыки замачивать на кефире. Часиков 12 надо выстоять.

Твоя дочь какую музыку слушает?

Она слушает то, что ей нравится. На сегодняшний день ее любимая песня — «Антошка, Антошка». Она под нее танцует. Нет особых привязанностей. Музыку серьезную тоже слушает.

В каком возраст человек может начать слушать Чайковского?

Это как религия. Человек к ней приходит постепенно. И к музыке он тоже приходит постепенно.

Фестиваль Чайковского когда начнется у вас?