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Клип на песню Despacito набрал рекордные 5 млрд просмотров
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Клип на песню Despacito набрал рекордные 5 млрд просмотров 

RT на русском 32 минуты назад
Клип на песню Despacito, которую исполнили пуэрториканский певец Луис Фонси и рэпер Daddy Yankee, набрал более 5 млрд просмотров в видеохостинге Youtube.
Журнал Variety отмечает, что это первое видео в истории Youtube, которое набрало столько просмотров.
Отмечается, что речь идёт о версии Despacito, в которой не участвовал канадский певец Джастин Бибер.
Клип на ремикс этой песни с Бибером набрал всего 7,6 миллионов просмотров.
В августе 2017 года сообщалось, что клип на песню Despacito стал самым популярным видео в истории YouTube. К тому моменту видео набрало почти 3 млрд просмотров.
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