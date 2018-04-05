Клип на песню Despacito набрал рекордные 5 млрд просмотров

Клип на песню Despacito, которую исполнили пуэрториканский певец Луис Фонси и рэпер Daddy Yankee, набрал более 5 млрд просмотров в видеохостинге Youtube.

Журнал Variety отмечает, что это первое видео в истории Youtube, которое набрало столько просмотров.

Отмечается, что речь идёт о версии Despacito, в которой не участвовал канадский певец Джастин Бибер

Клип на ремикс этой песни с Бибером набрал всего 7,6 миллионов просмотров.

В августе 2017 года сообщалось, что клип на песню Despacito стал самым популярным видео в истории YouTube. К тому моменту видео набрало почти 3 млрд просмотров.