АРМИ разгадывают смысл нового клипа BTS

продолжают радовать своих поклонников приятными сюрпризами! апреля парни выпустили новый-минутный видео-клип «Euphoria:». Режиссером клипа стал YongSeok.

АРМИ уже занялись расследованием и погружением в тайный смысл ролика. Ви, прыгающий в океан, схватка с огнем, запертые в темных комнатах музыканты, драки… Новый клип соединяет в себе идеи всех предыдущих роликов, выпущенных группой. Так, например, в своих первых альбомах парни не раз обращались к теме насилия — одной из центральных в «Эйфории».

Впрочем, это еще не все. Отсылок и аллюзий в свежем клипе намного больше, чем могут увидеть «неискушенные» зрители. Как кажется вам: что парни хотели донести до поклонников своим видео-сообщением?