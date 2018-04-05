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АРМИ разгадывают смысл нового клипа BTS
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АРМИ разгадывают смысл нового клипа BTS 

Popcake.tv 45 минут назад
Фото: Popcake.tv
продолжают радовать своих поклонников приятными сюрпризами! апреля парни выпустили новый-минутный видео-клип «Euphoria:». Режиссером клипа стал YongSeok.
АРМИ уже занялись расследованием и погружением в тайный смысл ролика. Ви, прыгающий в океан, схватка с огнем, запертые в темных комнатах музыканты, драки… Новый клип соединяет в себе идеи всех предыдущих роликов, выпущенных группой. Так, например, в своих первых альбомах парни не раз обращались к теме насилия — одной из центральных в «Эйфории».
Впрочем, это еще не все. Отсылок и аллюзий в свежем клипе намного больше, чем могут увидеть «неискушенные» зрители. Как кажется вам: что парни хотели донести до поклонников своим видео-сообщением?
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