Кайли Миноуг представила диск «Golden»

Состоялась официальная премьера нового альбома австралийской поп-дивы Кайли Миноуг «Golden». Ознакомиться с релизом пока можно в нашем паблике в «Вконтакте». Пластинка стала четырнадцатой в студийной дискографии певицы. За выход релиза отвечают лейблы «Darenote» и «BMG». Продюсерами лонгплея выступили 11 человек, включая саму Кайли. Ранее, в поддержку диска были выпущены синглы «Dancing» и «Stop Me from Falling», первый из которых показал средние результаты в хит-параде Австралии и добрался до 11-й позиции танцевального чарта США. На треки были выпущены видеоклипы. https://www.youtube.com/watch?v=-BDImdAfodA