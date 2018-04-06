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Джон Ледженд представил сингл «A Good Night» с BloodPop
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Джон Ледженд представил сингл «A Good Night» с BloodPop 

Аpelzin.ru 1 час назад
Американский соул-исполнитель Джон Ледженд выпустил новый трек «A Good Night». Артист в iTunes. https://www.youtube.com/watch?v=pNhnbxWtznU В записи принял участие продюсер и автор песен BloodPop. Пока не ясно войдёт ли новинка в какой-либо полноформатный студийный релиз исполнителя или останется самостоятельным синглом. Последний альбом музыканта «Darkness and Light» поступил в продажу в 2016 году и добрался до одиннадцатой строчки американского хит-парада. Слушайте Darkness and Light — John Legend на Яндекс. Музыке
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