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Shinedown поделились композицией «The Human Radio»
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Shinedown поделились композицией «The Human Radio» 

Аpelzin.ru 1 час назад
Американские рокеры Shinedown поделились треком «The Human Radio». Артист в iTunes. -— https://www.youtube.com/watch?v=XeL5fSOmZbE Новинка станет частью треклиста грядущего шестого студийного альбома музыкантов «Attention Attention», выход которого стоится 4 мая на лейбле «Atlantic». Продюсером лонгплея выступил Эрик Басс. Ранее, в поддержку диска был выпущен лид-сингл «Devil» и официальный клип на него. Композиция поднялась до пятой строчки чарта «Mainstream Rock» (США). https://www.youtube.com/watch?v=_AsPY1bQx70
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