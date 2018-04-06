Shinedown поделились композицией «The Human Radio»

Американские рокеры Shinedown поделились треком «The Human Radio». Артист в iTunes. -— https://www.youtube.com/watch?v=XeL5fSOmZbE Новинка станет частью треклиста грядущего шестого студийного альбома музыкантов «Attention Attention», выход которого стоится 4 мая на лейбле «Atlantic». Продюсером лонгплея выступил Эрик Басс. Ранее, в поддержку диска был выпущен лид-сингл «Devil» и официальный клип на него. Композиция поднялась до пятой строчки чарта «Mainstream Rock» (США). https://www.youtube.com/watch?v=_AsPY1bQx70