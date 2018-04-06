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Исследование: Фестиваль «Московская весна a cappella» возглавил рейтинг культурных событий апреля
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Исследование: Фестиваль «Московская весна a cappella» возглавил рейтинг культурных событий апреля 

Агентство «Москва» 36 минут назад
Согласно исследованию, проведенному аналитическим агентством «ТурСтат», столичный фестиваль «Московская весна a cappella» возглавил рейтинг событий, популярных для культурного туризма в России в апреле 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе агентства.
«В первую десятку культурных событий апреля 2018 г., популярных у туристов, составляют: фестиваль «Московская весна a cappella» в Москве, фестиваль балета Dance Open в Санкт-Петербурге, музыкальный фестиваль «Весна в Клину» и кинофестиваль «Красногорский» в Московской области, кинофестиваль «Литература и кино» в Ленинградской области, театральный фестиваль «Золотая провинция» в Пензенской области, выставка «Уральская неделя искусств» в Челябинской области, музыкальный фестиваль им. С. Рахманинова в Тамбовской области, балетный фестиваль в Чебоксарах и бард-фестиваль «Музыка сердец» в Нижегородской области», — говорится в сообщении.
В этом году фестиваль «Московская весна a cappella» пройдет с 27 апреля по 9 мая. Участие во всех мероприятиях и посещение всех концертов фестиваля бесплатно для всех желающих.
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