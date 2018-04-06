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Саша Зверева рассказала о нападении на концерте
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Саша Зверева рассказала о нападении на концерте 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Бывшая солиста группы «Демо» сейчас живет в США и не планирует возвращаться в Россию. Теперь ее жизнь стабилизировалась, но так было не всегда. Девушка решила поделиться в своем блоге интересными событиями молодости.
Саша рассказала, что продюсер группы был в нее очень влюблен. Певица до сих пор помнит каждый день их веселой гастрольной жизни, где ее оберегали и помогали в сложных ситуациях.
Зверева вспомнила случай, произошедший на концерте в Новосибирске. Один беспокойный поклонник забрался из зала на сцену и стал насильно целовать солистку. Саша не могла ничего сделать, охранники тоже не успели отреагировать, но ее спас тот самый продюсер. Мужчина вылетел на сцену и сбил сумасшедшего фаната, отлетевшего обратно в зал в руки охраны.
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