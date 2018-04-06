Уикенд в Курске с 6 по 8 апреля

Киновечер, посвященный Джареду Лето , концерты группы LOUNA и ОBLADAET — как весело провести эти выходные в городе.

6 апреля

Творческий завод 5.40Музыка&Кино20:00 Очередной музыкальный киновечер будет посвящен актеру и музыканту Джареду Лето. Одни знают его по культовым фильмам, другие — по 30 seconds to Mars. Обладатель премии «Оскар» и «Золотой глобус», Лето известен нестандартными ролями, ради которых он набирал больше 30 килограммов и экстремально худел, перевоплощался в наркомана и трансвестита. На вечере покажут фильм «Реквием по мечте», из которого многие узнали Джареда Лето как актёра. Конечно, на большом экране будет и концерт 30 seconds to Mars. Кстати, команда Джареда Лето недавно выпустила пятый студийный альбом и отправилась в мировой тур. Чтобы попасть на показ не забудьте записаться.

Вход свободный

Closed Club «The MPride», ул. Кати Зеленко ул. 26Концерт группы JOOBBA20:00 Парни заряжают позитивными вибрациями и музыкой в стиле рэгги. Антон Паршаков и Кирилл Смирнов исполняют живую и бьющую фонтаном музыку, которая и называется JOOBBA. В их музыке — солнце, а в песнях — жизнь растамана. В пятницу вечером приходите ловить лето.

Стоимость: 150 рублей

7 апреля

BAR&GRILL «Серебряная FABRIKA»Концерт группы «Скворцы Степанова»22:00 А долетят ли они когда-нибудь? Уже несколько раз переносился концерт петербургского коллектива, но интерес к музыкантам остался. «Скворцы Степанова» позиционируют себя как основоположники дзен-панка: стиля жизни с позитивным восприятием действительности. Делиться положительными эмоциями музыканты будут на концерте. Каждая композиция создана как полноценное шоу: у участников оригинальные костюмы, макияж и прически.

Ночной клуб «Часы», ул. Карла Маркса, 68ОBLADAET Happy Birthday Tour 201819:00 OBLADAET — российский рэп— и грайм-исполнитель Назар Вотяков из Иркутска. Многим стал известен после ремикса на трек Дрейка — «0 to 100» и своего дебютного мини-альбома Home Run. В 2017-м у артиста состоялось более 80 выступлений по СНГ, также он выпустил два релиза и три клипа-миллионника. В этом году у OBLADAET HAPPY BIRTHDAY TOUR. Новый город — новый день рождения. Если близка грайм-культура и образ мыслей артиста, приходите отмечать.

Стоимость: от 700 до 1200 рублей

Арт-Клуб «БАРRe», ул. Димитрова, 76Концерт группы Agenda19:00 «Пламя и лед, свет и тьма, Джигурда и Чубакка Пятигорской рок-сцены» — так говорят о коллективе Agenda. Его участники наполняют тексты своих песен глубоким смыслом. Это первая рок-группа с КМВ, чьи песни попали в эфир «Своего» и «Неформатного» радио. За 3 года коллектив успел выпустить два полноформатных альбома и дать несколько туров по России. В Курске Agenda даст электроакустический концерт, приправив некоторые песни ненормативной лексикой.

Стоимость: 200 рублей

8 апреля

СМОКИНГ REST CLUB, Майский бульвар, д. 5Хип-хоп фестиваль «Рифмотеррор»19:00 «Рифмотеррор» — новый сезон хип-хоп тусовок в нашем городе. Участники фестиваля заранее приготовили по три трека. Каждый исполнитель за отведенное ему время покажет максимум своих навыков и вайба. По итогу выступления члены жюри выставят оценки. И тройка сильнейших получит призы.

Вход свободный

КЗ «Щепкина»Концерт группы LOUNA19:00 Жар пылающих глаз, ток заряженных тел, За спиною у нас полукруг с буквой L.

Всех, кто относит к себе строки песни: «Мы — это Louna!», в воскресенье ждет встреча с музыкантами. Группа LOUNA продолжает штурмовать российскую рок-сцену. В Курск команда едет с юбилейным концертом и бронебойными хитами. Кстати, сейчас Лусине Геворкян работает над новым альбомом «Полюса», релиз выйдет 24 апреля. Песни разные по звучанию, но при этом связаны общей смысловой концепцией.

Стоимость: 1600 рублей

По материалам интернет-журнала «Морс».