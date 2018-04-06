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Cardi B выпустила дебютный диск «Invasion of Privacy»
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Cardi B выпустила дебютный диск «Invasion of Privacy» 

Аpelzin.ru 2 часа назад
Американская рэперша Карби Би выпустила дебютный студийный альбом «Invasion of Privacy». Артист в iTunes. Слушайте Invasion of Privacy — Cardi B на Яндекс. Музыке В пластинку вошло тринадцать композиций, включая «совместки» с Migos, Келани и многими другими. За её релиз отвечает лейбл «Atlantic». Продюсерами лонгплея стали более десятка артистов, включая DJ Mustard. Диску предшествовали три сингла «Bartier Cardi», «Be Careful» и «Bodak Yellow», добравшийся до первой строчки «Billboard Hot 100». Композиция стала пятикратно платиновой. https://www.youtube.com/watch?v=PEGccV-NOm8
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