Cardi B выпустила дебютный диск «Invasion of Privacy»

Американская рэперша Карби Би выпустила дебютный студийный альбом «Invasion of Privacy». Артист в iTunes. Слушайте Invasion of Privacy — Cardi B на Яндекс. Музыке В пластинку вошло тринадцать композиций, включая «совместки» с Migos, Келани и многими другими. За её релиз отвечает лейбл «Atlantic». Продюсерами лонгплея стали более десятка артистов, включая DJ Mustard. Диску предшествовали три сингла «Bartier Cardi», «Be Careful» и «Bodak Yellow», добравшийся до первой строчки «Billboard Hot 100». Композиция стала пятикратно платиновой. https://www.youtube.com/watch?v=PEGccV-NOm8