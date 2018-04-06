Ещё
Фестивали «Весна в Клину» и «Красногорский» попали в топ‑5 культурных событий весны в РФ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фестивали «Весна в Клину» и «Красногорский» попали в топ‑5 культурных событий весны в РФ 

РИАМО 44 минуты назад
Фото: РИАМО
Аналитическое агентство «ТурСтат» составило рейтинг самых интересных культурных событий России весной 2018 года, в пятерку лучших попали подмосковные фестивали «Весна в Клину» и «Красногорский», говорится в сообщении пресс-службы агентства.
Рейтинг представлен по результатам анализа популярности весенних культурных фестивалей.
«Топ-10 весенних культурных событий 2018 года, популярных у туристов, составляют фестиваль «Московская весна A Cappella» в Москве, фестиваль балета Dance Open в Санкт-Петербурге, музыкальный фестиваль «Весна в Клину» и кинофестиваль «Красногорский» в Московской области», — говорится в сообщении.
Также в десятку лучших вошли кинофестиваль «Литература и кино» в Ленинградской области, театральный фестиваль «Золотая провинция» в Пензенской области, выставка «Уральская неделя исскуств» в Челябинской области, музыкальный фестиваль имени Рахманинова в Тамбовской области, балетный фестиваль в Чебоксарах и бард-фестиваль «Музыка сердец» в Нижегородской области.
Музыкальный фестиваль «Весна в Клину» пройдет с 25 апреля по 7 мая в Клину в Государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике Чайковского. В программе ежегодного фестиваля, посвященного дню рождения Чайковского, романсы Чайковского и Рахманинова в исполнении солистов «Геликон-опера» (25 апреля), концерт классической музыки камерного оркестра Musica Viva (29 апреля), концерт скрипичной музыки (6 мая) и концерт лауреатов Международного юношеского конкурса имени Чайковского (7 мая).
ХVI Международный фестиваль спортивного кино «Красногорский» пройдет с 12 по 17 апреля в Красногорске в Доме культуры «Подмосковье». В конкурсной программе Красногорского кинофорума-2018 за победу в шести номинациях поспорят 54 художественные и игровые ленты из 16 стран и многих регионов России.
РИАМО: последние новости
Фестиваль «Еврооркестр» пройдет в Жуковском с 27 апреля по 2 мая Народную артистку РФ Наталью Попович проводили в последний путь аплодисментами Киногид апреля: 15 лучших фильмов месяца
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: какой вы пассажир метро?3
Умницы-разумницы: порноактрисы с образованием98
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Тест: помните ли вы телешоу нулевых?1
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
Видео
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
03:21
Валерия размножилась и довела поклонников до слез
Концерты
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
02:37
Козловский: из актеров в тренеры
Кино
05:31
Эминем стал серийным убийцей в новом клипе
Концерты
02:23
Вышел первый трейлер фильма «Мир будущего»
Кино
01:08
«Улицы разбитых фонарей»: как снимали сериал
ТВ
02:46
Вышла первая серия нового «Простоквашино»
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение