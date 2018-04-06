Фестивали «Весна в Клину» и «Красногорский» попали в топ‑5 культурных событий весны в РФ

Аналитическое агентство «ТурСтат» составило рейтинг самых интересных культурных событий России весной 2018 года, в пятерку лучших попали подмосковные фестивали «Весна в Клину» и «Красногорский», говорится в сообщении пресс-службы агентства.

Рейтинг представлен по результатам анализа популярности весенних культурных фестивалей.

«Топ-10 весенних культурных событий 2018 года, популярных у туристов, составляют фестиваль «Московская весна A Cappella» в Москве, фестиваль балета Dance Open в Санкт-Петербурге, музыкальный фестиваль «Весна в Клину» и кинофестиваль «Красногорский» в Московской области», — говорится в сообщении.

Также в десятку лучших вошли кинофестиваль «Литература и кино» в Ленинградской области, театральный фестиваль «Золотая провинция» в Пензенской области, выставка «Уральская неделя исскуств» в Челябинской области, музыкальный фестиваль имени Рахманинова в Тамбовской области, балетный фестиваль в Чебоксарах и бард-фестиваль «Музыка сердец» в Нижегородской области.

Музыкальный фестиваль «Весна в Клину» пройдет с 25 апреля по 7 мая в Клину в Государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике Чайковского. В программе ежегодного фестиваля, посвященного дню рождения Чайковского, романсы Чайковского и Рахманинова в исполнении солистов «Геликон-опера» (25 апреля), концерт классической музыки камерного оркестра Musica Viva (29 апреля), концерт скрипичной музыки (6 мая) и концерт лауреатов Международного юношеского конкурса имени Чайковского (7 мая).

ХVI Международный фестиваль спортивного кино «Красногорский» пройдет с 12 по 17 апреля в Красногорске в Доме культуры «Подмосковье». В конкурсной программе Красногорского кинофорума-2018 за победу в шести номинациях поспорят 54 художественные и игровые ленты из 16 стран и многих регионов России.