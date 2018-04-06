Концерт в честь композитора Бориса Мокроусова пройдет в ЦК «Рекорд» 

Концерт «От сердца к сердцу», посвященный творчеству выдающегося российского композитора, уроженца Нижнего Новгорода, Бориса Андреевича Мокроусова, состоится 19 апреля в Большомзале ЦК «Рекорд». В программе прозвучат популярные произведения композитора, песни из любимых кинофильмов «Весна на Заречной улице», «Стряпуха», «Свадьба с приданым» и других. «Не все знают, что музыку к знаменитому фильму „Неуловимые мстители“ писал тоже Борис Мокроусов, и первые кадры картины, где четыре всадника появляются на фоне огненно-красного солнечного круга, идут на экране под его песню», — говорят в ЦК. Об этом и многом другом в концерте расскажет и представит исполнителей президент Ассоциации русского романса «Изумруд» Надир Ширинский (Москва). Поёт дипломант благотворительного фонда «Мирос» Николай Кошелев (Нижний Новгород). Партия фортепиано: лауреат всероссийских конкурсов Михаил Козлов (Нижний Новгород). Начало концерта в 18.30. Для зрителей старше 6 лет.