Ещё
Концерт в честь композитора Бориса Мокроусова пройдет в ЦК «Рекорд»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Концерт в честь композитора Бориса Мокроусова пройдет в ЦК «Рекорд» 

АиФ Нижний Новгород 1 час назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Концерт «От сердца к сердцу», посвященный творчеству выдающегося российского композитора, уроженца Нижнего Новгорода, Бориса Андреевича Мокроусова, состоится 19 апреля в Большомзале ЦК «Рекорд». В программе прозвучат популярные произведения композитора, песни из любимых кинофильмов «Весна на Заречной улице», «Стряпуха», «Свадьба с приданым» и других. «Не все знают, что музыку к знаменитому фильму „Неуловимые мстители“ писал тоже Борис Мокроусов, и первые кадры картины, где четыре всадника появляются на фоне огненно-красного солнечного круга, идут на экране под его песню», — говорят в ЦК. Об этом и многом другом в концерте расскажет и представит исполнителей президент Ассоциации русского романса «Изумруд» Надир Ширинский (Москва). Поёт дипломант благотворительного фонда «Мирос» Николай Кошелев (Нижний Новгород). Партия фортепиано: лауреат всероссийских конкурсов Михаил Козлов (Нижний Новгород). Начало концерта в 18.30. Для зрителей старше 6 лет.
АиФ Нижний Новгород: последние новости
В Нижнем Новгороде впервые пройдет первый фестиваль португальского кино Депутаты гордумы просят организовать социальное такси для колясочников Документальный фильм «Мозг. Вторая вселенная» покажут в ЦК «Рекорд»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Покровские ворота»: что стало с актерами33
Умницы-разумницы: порноактрисы с образованием86
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Тест: помните ли вы телешоу нулевых?1
Валерия размножилась и довела поклонников до слез
Видео
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
03:21
Валерия размножилась и довела поклонников до слез
Концерты
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
02:37
Козловский: из актеров в тренеры
Кино
05:31
Эминем стал серийным убийцей в новом клипе
Концерты
02:23
Вышел первый трейлер фильма «Мир будущего»
Кино
01:08
«Улицы разбитых фонарей»: как снимали сериал
ТВ
02:46
Вышла первая серия нового «Простоквашино»
ТВ
01:20
Вышел финальный трейлер фильма «Гоголь. Вий»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение