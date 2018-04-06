The American Spirit 

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Во Владивостоке отменили музыкальный фестиваль V-ROX 2018

В Петербурге стартует фестиваль русскоязычных театров СНГ и Балтии

Концерт Бориса Гребенщикова в Омске перенесли на два месяца из-за пневмонии