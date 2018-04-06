The American Spirit 

Прозвучит российская премьера вокально-симфонического цикла «Письма от Линкольна» (2009) Майкла Доэрти, написанного композитором специально для Хэмпсона, и произведения «золотого века» американской музыки — Коула Портера и, конечно, Леонарда Бернстайна, чей столетний юбилей в этом году — 25 августа — отметит весь музыкальный мир. В концертной программе скрыто несколько сюрпризов, приготовленных певцом специально для долгожданной встречи с московскими поклонниками. Не обойдётся без оперных арий, принесших Хэмпсону всемирную известность.
Победитель Международного конкурса дирижёров имени сэра Г. Шолти во Франкфурте, лауреат международных конкурсов дирижёров имени И. Мусина и Г. Малера, главный дирижёр Ростовского академического симфонического оркестра, дирижёр Пермского театра оперы и балета Валентин Урюпин встанет за пульт оркестра Музыкального театра. Нотный материал предоставлен издательствами Boosey & Hawkes/Schott и Rodgers & Hammerstein.
Концерт пройдёт при поддержке Посольства США.
23 апреля в кинотеатре «Формула кино Горизонт» The Met: Live in HD и фестиваль «Опера Априори» представляют специальный показ оперы Жюля Массне «Таис» (спектакль Метрополитен-оперы, записан в 2009 году), предваряемый творческой встречей с певцом. Встречу ведет оперный критик, эксперт фестиваля «Золотая маска» Ая Макарова. Вход на творческую встречу и показ оперы «Таис» бесплатный для обладателей билетов на концерт певца (по обязательной предварительной регистрации; количество мест ограничено).