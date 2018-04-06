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Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
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Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню 

Рамблер 46 минут назад
Многие не знали, что у главной рок-звезды ранних девяностых Курта Кобейна и его спутницы Кортни Лав есть дочь. А уж то, что у нее такой глубокий и проникновенный тембр голоса известно было лишь близким людям.
Но все изменилось, когда Френсис Бин Кобейн наконец показала миру свой талант. Она выложила в сеть видео, на котором девушка исполняет лирическую композицию. Ролик, где Френсис исполняет песню а-капелла, появился в ее профиле в Инстаграм в 24-ю годовщину смерти ее отца Курта Кобейна.
"Наверное, я видела тебя, когда была маленькой", — поет девушка.
Напомним, Курт Кобейн был фронтменом суперпопулярной в начале девяностых группа Nirvana. Колоссальный успех композиции Smells like teen spirit сделал группу одной из самых узнаваемых в 1991 году. Команда также выпустила множество других песен, которые до сих пор являются очень узнаваемыми.
Курт Кобейн покончил с собой 5 апреля 1994 года, застрелившись из ружья. Предположительно музыкант находился под действием наркотических веществ.
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