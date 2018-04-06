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Тематическую познавательную программу ко Дню птиц провели в ДЮЦе
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Тематическую познавательную программу ко Дню птиц провели в ДЮЦе 

Администрация городского округа Щербинка 2 часа назад
Фото: Администрация городского округа Щербинка
День птиц в Детско-юношеском центре
Тематическую познавательную программу ко Дню птиц провели 31 марта в Детско-юношеском центре. Мероприятие проходило в формате встречи творческих объединений «Музыка — фортепиано» и «Изобразительное искусство».
Ребята и педагоги к празднику подготовили уникальный интерактив, в котором каждый посредством своего вида творчества, будь то музыка или живопись, мог рассказать о птицах. Встречу открыла заместитель директора по воспитательной работе Татьяна Сычева, которая рассказала об истории возникновения Международного дня птиц, привела примеры из русской культуры, поведала о традициях и обычаях наших предков, связанных с почитанием пернатых.
Ребята из творческого объединения «Музыка — фортепиано» исполнили классические музыкальные произведения на «птичью» тему. Присутствующие узнали, как с помощью изобразительных приемов в музыке возможно показать синичек, ласточек, воробьев, кукушку и лебедей. Ребятам интересно было послушать народные заклички, попробовать самим нараспев позвать Весну-красну.
Секцию изобразительного искусства открыла педагог Кристина Лысенкова. Ребята с удовольствием посмотрели увлекательную презентацию о птицах России. Затем все приняли участие в мастерской по изготовлению сувениров. Участники по своему желанию и выбору делали синичек, воробьев, снегирей и других птиц, которых можно встретить в природе. Общим итогом мероприятия стало «рождение» чудо-дерева, украшенного детскими работами, как символа охраны птиц и заботы об окружающем мире.
Педагог-организатор ДЮЦа О. А. Снурникова
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