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Евгения Дербенко презентует сборник песен «Над красавицей Окой»
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Евгения Дербенко презентует сборник песен «Над красавицей Окой» 

РИА 57 2 часа назад
Фото: РИА 57
Презентация нового сборника композитора состоится 12 апреля в Орловской областной научной универсальной публичной библиотеке им. И. А. Бунина.
Издание, в выпуске которого приняли участие издательства «Вешние воды» и «Картуш», посвящено 450-летию основания города Орла, сообщает пресс-служба правительства Орловской области.
В сборник включены песни на стихи популярных орловских поэтов Андрея Фролова, Татьяны Грибановой, Ивана Александрова и самого Евгения Дербенко. В концертной программе примут участие заслуженный работник культуры РФ певица Таисия Казарина, а также студенты Орловского музыкального колледжа.
Также в Бунинской библиотеке откроется выставка, посвящённая творчеству композитора. В экспозиции будут представлены издания с произведениями для баяна, аккордеона, гармони, фортепиано, вокальные сочинения как для юных исполнителей, так и для музыкантов-профессионалов.
Выставка познакомит гостей с записями произведений композитора разных лет в исполнении ансамблей, оркестров русских народных инструментов России, а также − с уникальным альбомом авторского вечера Евгения Дербенко, который прошёл в 1997 году в Концертном зале им. П. И. Чайковского в рамках Дней культуры Орловской области.
Начало презентации запланировано на 15 часов.
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