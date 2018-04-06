Евгения Дербенко презентует сборник песен «Над красавицей Окой»

Презентация нового сборника композитора состоится 12 апреля в Орловской областной научной универсальной публичной библиотеке им. И. А. Бунина.

Издание, в выпуске которого приняли участие издательства «Вешние воды» и «Картуш», посвящено 450-летию основания города Орла, сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

В сборник включены песни на стихи популярных орловских поэтов Андрея Фролова , Татьяны Грибановой, Ивана Александрова и самого Евгения Дербенко. В концертной программе примут участие заслуженный работник культуры РФ певица Таисия Казарина, а также студенты Орловского музыкального колледжа.

Также в Бунинской библиотеке откроется выставка, посвящённая творчеству композитора. В экспозиции будут представлены издания с произведениями для баяна, аккордеона, гармони, фортепиано, вокальные сочинения как для юных исполнителей, так и для музыкантов-профессионалов.

Выставка познакомит гостей с записями произведений композитора разных лет в исполнении ансамблей, оркестров русских народных инструментов России, а также − с уникальным альбомом авторского вечера Евгения Дербенко, который прошёл в 1997 году в Концертном зале им. П. И. Чайковского в рамках Дней культуры Орловской области.

Начало презентации запланировано на 15 часов.