«Федоров и Крузентштерн» спели Хармса

Леонид Федоров — бессменный лидер группы «АукцЫон» — вместе с музыкантом Игорем Крутоголовым выпустил новый альбом в рамках своего проекта «Федоров и Крузентштерн».

«Постоянство веселья и грязи» — темная, наполненная абсурдным ужасом и парадоксальным жизнелюбием пластинка, написанная на стихи Даниила Хармса . Вместе с премьерой в Петербурге — родном городе Хармса — группа организует несколько абсурдистских художественных акций в поддержку выхода альбома.

Главными действующими «лицами» промокампаний по продвижению альбома станут мусорные мешки с графичным портретом Хармса. За день до петербургской премьеры перед «Эрартой» (Музей современного искусства в Санкт-Петербурге, где и состоится концерт) появится гигантская пирамида из мешков, из которых будут звучать композиции альбома.

«Только наполненный грязью и мусором мешок открывает нам абсурдную сторону смешного, даёт увидеть бесконечное веселье. Нам кажется, что веселье не терпит пустоты, поэтому увидеть многообразие улыбок Хармса можно только наполнив мешок всем тем, что должно отправиться на свалку»,

— рассказывают представители агентства GREAT, авторы проекта.

Также 7 апреля утром — за день до концерта — в разных местах Петербурга появятся 14 мешков (по количеству треков в альбоме), в которые музыканты положат диски с автографами.

Мешки будут расставлены по знаковым для Хармса адресам, узнать которые можно будет на промостранице. Создатели предупреждают, для этого тоже придется немного «пошарить» в темноте сайта.

На эту же страницу ведет и клип на песню «Гвидон», который группа выпустила накануне старта акции. Сюжет видео — история странного, абсурдного персонажа, путешествующего по сюрреалистичному Петербургу, чтобы то тут, то там оставлять мешки с хохочущим поэтом.

«Степень абсурда в российской жизни нисколько не уменьшилась со времен Хармса. Они были очень яркие люди, а Хармс вообще поп-звезда в сегодняшнем понимании. Помню, как еще в восьмидесятые мы шли с Олегом Гаркушеи? по Невскому, и я понимал, что если мы где-нибудь задержимся дольше, чем на три минуты, нас сразу будут винтить. Просто за его внешний вид. Думаю, то же самое было и с Хармсом. Есть люди, которым невозможно скрыться в толпе, их видно издалека»,

— поясняет Леонид Федоров.