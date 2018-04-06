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Оркестр «Рассвет» из Кузьминок отличился на конкурсе «Метелица»
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Оркестр «Рассвет» из Кузьминок отличился на конкурсе «Метелица» 

Управа района Кузьминки 1 час назад
Фото: Управа района Кузьминки
Оркестр русских народных инструментов «Рассвет» из детской школы искусств «Центр» под управлением Р. В. Климовцова получил звание лауреата III степени Международного детского конкурса «Метелица» для вокалистов и исполнителей, выступающих на народных инструментах.
Жюри в составе виртуозов-музыкантов из разных стран отметило у оркестра интересный репертуар, высокий уровень исполнения конкурсных произведений, творческое единство дирижера и участников оркестра — 20 учащихся в возрасте от девяти до 17 лет и преподавателей Е. В. Климовцовой (класс домры), В. С. Ивановой (балалайка), педагога-организатора С. Е. Болиховой (фортепиано).
Добавим, что конкурс состоялся в Санкт-Петербурге с 28 по 30 марта. (вт)
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