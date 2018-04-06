Оркестр «Рассвет» из Кузьминок отличился на конкурсе «Метелица»

Оркестр русских народных инструментов «Рассвет» из детской школы искусств «Центр» под управлением Р. В. Климовцова получил звание лауреата III степени Международного детского конкурса «Метелица» для вокалистов и исполнителей, выступающих на народных инструментах.

Жюри в составе виртуозов-музыкантов из разных стран отметило у оркестра интересный репертуар, высокий уровень исполнения конкурсных произведений, творческое единство дирижера и участников оркестра — 20 учащихся в возрасте от девяти до 17 лет и преподавателей Е. В. Климовцовой (класс домры), В. С. Ивановой (балалайка), педагога-организатора С. Е. Болиховой (фортепиано).

Добавим, что конкурс состоялся в Санкт-Петербурге с 28 по 30 марта. (вт)