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Иван Дорн выпустил новый клип «Afrika»
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Иван Дорн выпустил новый клип «Afrika» 

Собака 1 час назад
На сайте журнала Billboard состоялась премьера нового клипа Ивана Дорна на песню «Afrika» из его третьего альбома «OTD». Съемки проходили в Уганде.
Автором клипа выступил казахстанский режиссер Айсултан Сеитов, до этого снимавший для Дорна видео Collaba.
«Afrika— это трек, которому не обязательно быть популярным, чтобы вызывать танцевальную эйфорию в любом зале мира. Это звук музыкальной лихорадки, который есть внутри каждого, не только африканцев. Послушайте, чтобы согласиться со мной!»,
— рассказал музыкант.
В съемках приняли участие участники угандийской танцевальной студии Masaka Kids Africana, у которой, по словам команды Дорна, нет ни стен, ни крыши над головой. Дорнобанда просит всех желающих помочь студии со строительством полноценного пространства.
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