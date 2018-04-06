Иван Дорн выпустил новый клип «Afrika»

На сайте журнала Billboard состоялась премьера нового клипа Ивана Дорна на песню «Afrika» из его третьего альбома «OTD». Съемки проходили в Уганде.

Автором клипа выступил казахстанский режиссер Айсултан Сеитов, до этого снимавший для Дорна видео Collaba.

«Afrika— это трек, которому не обязательно быть популярным, чтобы вызывать танцевальную эйфорию в любом зале мира. Это звук музыкальной лихорадки, который есть внутри каждого, не только африканцев. Послушайте, чтобы согласиться со мной!»,

— рассказал музыкант.

В съемках приняли участие участники угандийской танцевальной студии Masaka Kids Africana, у которой, по словам команды Дорна, нет ни стен, ни крыши над головой. Дорнобанда просит всех желающих помочь студии со строительством полноценного пространства.