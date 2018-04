Прощание «Арии» — надолго ли?

22 апреля в Крокус Сити Холле проект «Классическая Ария» попрощается с Москвой. Пока на неопределенный срок. В преддверии этого события Sobesednik.ru задал несколько вопросов гитаристу легендарного коллектива Сергею Попову

— 22 апреля в Крокус Сити Холле пройдет заключительный концерт проекта «Классическая Ария». Почему заключительный?

— Мы играем концертную программу «Классическая Ария» с 2015 года. За это время мы трижды выступали в Москве, а также дали концерты с этой программой в более чем 30 городах по всей России. Пришло время взять паузу, отдохнуть и двигаться дальше. Так что 22 апреля в Москве прозвучит «финальный аккорд» Классической Арии, и мы на время закроем эту страницу. Однако это не точка, а запятая — никогда не говори «никогда».

— Раскройте пару секретов предстоящего обновленного шоу. Что из ранее не сыгранного с оркестром мы услышим на этом концерте?

— Мы представили обновленную программу в ходе нашего прошедшего тура по России. Так что наши поклонники уже знают сет-лист, сюрпризов тут не будет. Однако услышать ряд ранее не исполнявшихся с оркестром наших песен стоит. Ну и кроме того, разумеется, впечатляющая обновленная сценография. «Классическая Ария» — это не просто рядовой концерт рок-группы с оркестром, а полноценное концептуальное шоу, где каждая деталь имеет значение!

— Что для вас самих стало сюрпризом в проекте «Классическая Ария»?

— Пожалуй, самым большим сюрпризом для нас стало то, что эта концертная программа продержалась так долго — четыре года. Каждый концерт сопровождается аншлагами, и кажется, что нашим поклонникам этого мало и они не хотят отпускать «Классическую Арию» на покой.

— Объехать 30 городов с оркестром — не шутка. Что самое сложное в путешествии по России таким большим составом? Были ли какие-то казусы во время турне?

— Самое сложное — это логистика. Собрать воедино все части пазла под названием «Классическая Ария». Это большой и сложный продакшн, именно поэтому проект сложно привезти в отдаленные регионы России, такие как Дальний Восток. Даже когда мы привлекаем местный оркестр, весь продакшн невероятно дорогой.

— Сейчас только и разговоров о том, что всех теснит русский рэп. Чувствуете ли вы конкуренцию со стороны молодых артистов? Действительно ли все молодые увлечены рэпом и все меньше интересуются рок-музыкой?

— С таким же успехом все теснит русский шансон или попса. У всех свои ниши на рынке, у кого-то публики больше, у кого-то меньше, но, как говорится, все проходит… Судя по нашим зрителям, достаточное количество молодых слушателей интересуются роком.

— Не возникало ли у вас идеи сделать музколлаборацию с кем-то из молодых рэперов?

— Нет.

— Кто из молодых рок-команд в последнее время произвел на вас впечатление?

— Молодые финны Lost Society, которые играли у нас на «Ария Фесте» в 2014 году.

— Какое самое заметное рок-событие произошло недавно в мире?

— Недавно? Разве что новый альбом Judas Priest, но вряд ли это можно назвать «самым заметным рок-событием». Так что — без понятия!

— «Классическая Ария» в Москве подходит к концу. Что дальше?

— Дальше?! The Show must go on, а потому — новые концерты, новый альбом! Будет жарко, скучать не придется, это мы обещаем! (улыбается)