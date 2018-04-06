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Новый альбом Селены Гомес будет особенным
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Новый альбом Селены Гомес будет особенным 

Popcake.tv 49 минут назад
Фото: Popcake.tv
По словам «Hollywood», певица уже работает над новым альбомом с песнями о пережитой драме и о своей любви. Очевидно, что все они будут связаны с Джастином Бибером и.
«Она работает совместно с авторами песен над идеей нового альбома. По содержанию, планируется несколько треков об их взлетах и падениях с Джастином и. Она чувствует, что это удачная затея, и новый альбом покорит сердца слушателей. Подобная идея уже была опробована ее подругой — она тоже пела о любви, найденной и потерянной, опираясь на реальные события».
Кажется, что Селена хочет следовать по стопам Тейлор и, таким образом, набирать ещё большую популярность.
Как думаете, эта стратегия работает? Хотели бы послушать песни, вдохновленные ее романами?
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