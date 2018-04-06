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Zivert представила EP «Сияй»
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Zivert представила EP «Сияй» 

Аpelzin.ru 2 часа назад
6 апреля 2018 года состоялся релиз дебютного EP Zivert — молодой артистки лейбла «Первое Музыкальное». «Сияй» — такое лаконичное и жизнеутверждающее название получил мини-альбом, который можно послушать на всех легальных витринах: https://1mp.ru/l/zivert/ В состав EP вошли 4 сингла: «Еще хочу», «Зеленые волны», «Сияй» и «Океан». Слушайте Сияй — Zivert на Яндекс. Музыке «Мой „Сияй“ и его главный посыл можно описать четырьмя простыми строчками, которые разом родились у меня в голове в момент утверждения названия ЕР. Они навсегда запали в душу и стали для меня мантрой каждого дня: „Сияет не сплав на изысканной шее, Не золото наших побед. Никто не придумал сияния теплее, Чем чистого сердца пронзающий свет…“ Это и есть самый главный смысл, простая истина, о которой мы часто забываем в современном мире, облаченном в бесконечную „мишуру и фантики“», — рассказывает Юлия Zivert. https://www.youtube.com/watch?v=Omyn8ZEsbfs EP пронизан атмосферой конца 80-х и началом 90-х годов, наполнен простым вечным смыслом в сочетании с сочными современными битами: «Винтаж — это любовь всей моей жизни. Для меня конец 80-х — начало 90-х — это самое стильное время и в музыке, и в моде… И я счастлива, что наконец-то пришла в состояние осознания себя, как личности, и к той стилистике в музыке, к которой всегда относилась с особой страстью». https://youtu.be/DKHBU_zomd0 Zivert стала известна широкой аудитории после выхода двух зажигательных синглов «Чак» и «Анестезия». Треки, вошедшие в EP «Сияй», кардинально отличаются от предыдущих работ певицы: «Сияй» — по-настоящему отображает состояние моей души. Во мне становится все меньше лишней «мишуры». Новые треки раскроют меня с другой стороны, той которую до сегодняшнего дня публика не видела". iTunes. Google Play. Вконтакте. YouTube. Instagram. Яндекс. Музыка.
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