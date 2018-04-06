Лидер группы Mgzavrebi рассказал, почему долго не съезжал от родителей

В пятничное утро, 6 апреля 2018 года, в гости к ведущим утреннего шоу «Подъёмники» на «НАШЕм Радио» приехал лидер популярной грузинской группы Mgzavrebi Гиги Дедаламазишвили

Несмотря на то, что музыкант проснулся буквально за несколько минут до эфира (Гиги спал в машине по дороге на «НАШЕ Радио», потому что вчера поздно закончил работу), он с удовольствием пообщался с Александром Боном Игорем Паньковым и Таней Борисовой и ответил на многочисленные вопросы слушателей радиостанции.

14 апреля в Москве на концертной площадке «ГЛАВCLUB GREEN CONCERT» состоится презентация «сборника важных песен» группы Mgzavrebi — «Krebuli». Гиги рассказал, что после московского концерта группа отправится в небольшой тур по городам России, который завершится концертом в Санкт-Петербурге.

Музыкант рассказал слушателям «НАШЕго Радио», как родственники воспринимали его профессиональное увлечение музыкой, и почему музыканты группы долгое время жили с родителями:

«Мы всегда зарабатывали музыкой, из-за этого, мы многие годы не зарабатывали. Мы умные люди, поэтому никто не съезжал от родителей, пока не заработали на свои квартиры» — посмеялся Гиги.

Узнать больше о том, от чего зависят окончания грузинских фамилий, куда сходить поужинать в Тбилиси, и почему группа «Mgzavrebi» не отмечала 10-летие можно на сайте nashe.ru и в социальных сетях радиостанции!