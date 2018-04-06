Гении Аполлона. В Югре на фестивале «Зеленый шум» выступят юные музыканты

Юные таланты из Москвы приедут в округ на VI молодёжный фестиваль искусств «Зелёный шум». Проявить свой музыкальный талант смогут даже самые юные гении в возрасте от 9 до 16 лет. Участники готовы удивить югорчан игрой на саксофоне, скрипке и фортепиано.

Одарённые Братья

Проект «Зеленый шум» зародился в Сургуте в 2013 году, и первое время его зрителями были только сургутяне и хантымансийцы. Но в этом году фестиваль расширил свои географические границы, и теперь жители Нижневартовска тоже смогут познакомиться с подающими большие надежды исполнителями.

Главные действующие лица предстоящего праздника, которым отвели ведущие роли на концерте: Александра Довгань (11 лет, фортепиано), Даниил Бессонов (12 лет, скрипка), Дмитрий Пинчук (12 лет, саксофон), Павел Мнацаканов (16 лет, фортепиано), Никита Бессонов (9 лет, скрипка) — гость фестиваля.

Специально приглашённый гость фестиваля — Никита Бессонов. Юному дарованию всего 9 лет. Он отлично владеет скрипкой. Ещё один участник фестиваля Даниил — его брат. Всего в их большой семье три мальчика. Вся дружная семья — музыканты, в том числе и родители. Оттого дети такие талантливые и одаренные.

Старший — Иван Бессонов уже признан и востребован на международной арене. Средний — Даниил — участвовал на фестивале «Крещендо», играл на сцене Большого зала в консерватории и имеет свой немалый список побед и наград за плечами, а Никита — самый юный из братьев и только начинает своё восхождение.

Бывало и так, что члены жюри во время записи различных передач, в которых активно участвуют юные таланты, приглашали братьев к себе на фестивали и концерты.

Так Никита вместе с братьями выступил на проекте «Синяя птица» с композицией «Por Una Cabeza» К. Гарделя, где Никита и Даниил играли на скрипке, а Иван — на фортепиано. Их одарили бурными аплодисментами и морем комплиментов. Талантливые братья растрогали всех.

Как они сами признаются, дома часто бывают показательные выступления для родственников и друзей.

Виртуозный ребёнок

Дмитрий Пинчук — двенадцатилетний саксофонист, родился в Москве. Учится в детской музыкальной школе при Московском государственном колледже музыкального исполнительства им. Ф. Шопена у педагога Никиты Михайловича Зимина.

С 7 лет начал заниматься игрой на саксофоне, и вот уже 6 последних лет живёт музыкой.

Дима был участником шоу детских талантов «Лучше всех!» на Первом канале, где сыграл «Вечное движение» Н. Паганини. Максим Галкин тогда и назвал его «виртуозным младенцем саксофона». Для достижения таких результатов юный талант репетирует каждый день: 2 часа утром и 2-3 — вечером.

Несмотря на свой возраст, у Дмитрия уже есть несколько Гран-при, он лауреат многих конкурсов.

Смелый эксперимент

Фестиваль «Зелёный шум» не пытается на кого-то равняться, оттого он получился самобытным и в какой-то степени экспериментальным. Уникален он именно тем, что приглашает на свою сцену совсем юных исполнителей. Скоро многие из выступающих могут стать настоящими звёздами в мире классической музыки.

С каждым годом проект набирает «обороты», становится масштабнее и интереснее, меняет форму и жанровое содержание. Так, например, третий фестиваль «обзавёлся» не только балетом, но и джазом. В этом году на закрытии в Сургуте выступит камерный хор Московской консерватории — коллектив высокого международного уровня.

В рамках фестиваля зрители также смогут посетить концерты прославленных виртуозов, представляющих лучшие традиции игры на фортепиано, баяне и аккордеоне, саксофоне и классической скрипке.

Концертный форум задуман как возможность для музыкантов из разных городов России и Европы заявить о себе, показать свои умения и талант, найти новых друзей, обменяться навыками и объединиться в новые творческие проекты. Свою миссию организаторы видят в организации площадки для встреч юных музыкантов друг с другом, с признанными мастерами и публикой, а также в том, чтобы порадовать масштабным культурным событием жителей Югры.

Сопровождать молодых солистов в турне по округу будет прославленный симфонический оркестр Сургутской филармонии. Ведущая концертной программы — президент и художественный руководитель молодёжного фестиваля искусств «Зелёный шум» Екатерина Мечетина

Ярким финальным аккордом фестиваля станет его закрытие. Масштабным концертом своё 25-летие отметит Сургутское отделение известной международной благотворительной программы «Новые имена».

В окружной столице фестиваль пройдёт в стенах концертно-театрального центра «Югра-Классик». Организаторы фестиваля очень любят приезжать в Ханты-Мансийск, потому что в залах «Югра-Классик» прекрасная акустика. В Сургуте концерт состоится в Сургутской филармонии, а в Нижневартовске — в Детской школе искусств №1.