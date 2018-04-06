Израильская рок-группа Orphaned Land спустя четыре года возвращается в Россию!

В Россию приезжает любопытная рок-группа из Израиля Orphaned Land. В последний раз музыканты выступали у нас четыре года назад. За это время они успели объездить весь мир, а недавно — в январе этого года — выпустили новый альбом.

Orphaned Land сочетают европейскую школу металла и народные мотивы своей родины. Поэтому их композиции, с одной стороны, звучат очень знакомо и привычно, а с другой, кажутся экзотичными благодаря аранжировкам.

Рокеры дадут всего два концерта, так что отмечайте в календаре:

13 апреля, пт: Санкт-Петербург, Opera. Встреча «Вконтакте» 14 апреля, сб: Москва, ZIL Arena. Встреча «Вконтакте»

Приобрести билеты можно на сайте. А послушать последний альбом группы Unsung Prophets And Dead Messiahs, с которым музыканты и поехали в тур, можно прямо здесь:

Слушайте Unsung Prophets And Dead Messiahs — Orphaned Land на Яндекс. Музыке