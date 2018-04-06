Animal ДжаZ на Рен ТВ

На настоящий момент «Animal ДжаZ» являются бесспорными флагманами российской альтернативной музыки. За их плечами — совместные концерты с грандами мирового рока (Linkin Park, Red Hot Chili Peppers, Garbage) и регулярные выступления на главных рок-фестивалях страны. Культовая пластинка «Шаг Вдох» и песня «Три полоски» стали настоящими музыкальными символами 2007 года. А в 2017-ом, через десять лет после выхода, «Шаг Вдох» перезаписали с участием звёзд отечественной музыки: Алексеем Кортневым, Сергеем Бобунцом, группами «Amatory», «Рекорд Оркестр» и многими другими. Московская презентация трибьют-версии «Шаг Вдох» собрала полный зал Adrenaline Stadium — крупнейшего клуба Восточной Европы.

По словам Александра Красовицкого, на своём выступлении в программе «СОЛЬ от первого лица» группа окончательно «проводит 2007 год» и соответствующую концертную программу. В 2018 «Animal ДжаZ» представляют свой новый альбомом «Счастье», некоторые песни из которого прозвучат и во время концерта на РЕН ТВ

Также лидер группы даст телеканалу откровенное интервью, где раскроется перед своими поклонниками с новой стороны. Как Animal ДжаZ достигли успеха без богатых спонсоров? Как Красовицкий чувствовал себя в ситуациях, когда был близок к смерти? Для чего жителю Петербурга, по мнению Александра, необходимо иметь задатки мазохиста? Ответы на эти и многие другие вопросы вы узнаете уже в это воскресенье.

В студии РЕН ТВ группа «Animal ДжаZ» исполнит 10 песен: «Здесь и сейчас», «Шаг Вдох», «Не твоя смерть», «Как дым» (+ кавер на Coldplay — «Clocks»), «Звук и тишина», «Можно всё», «Дыши», «Счастье», «Три полоски», «Дальше».

Смотрите «СОЛЬ от первого лица» с группой «Animal ДжаZ» — в воскресенье, 8 апреля, в 00:00 на РЕН ТВ.