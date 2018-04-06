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Группа «INSULA» выступит в нижегородском центре культуры «Рекорд»
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Группа «INSULA» выступит в нижегородском центре культуры «Рекорд» 

АиФ Нижний Новгород 2 часа назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Концерт пройдет при поддержке французского образовательного и культурного центра «Альянс Франсез — Нижний Новгород» при поддержке Посольства Франции в России.
INSULA — это проект, который одновременно затрагивает и музыку, и литературу. Это смесь карибского джаза и арабо-андалузской, алжирской, магрибской и американской музыки. Создатели группы в своем творчестве отдают дань уважения писателю, мыслителю и эссеисту Францу Фанону, стремясь отразить в своей музыке его идеи равенства между людьми, народами и культурами.
«Мы создаем музыку, звук, оригинальное звучание, смешивая уд и фортепиано, традиции и современность. Этот музыкальный проект позволяет нам выйти за рамки влияний и музыкальных стилей, ставя культуры Алжира и Мартиники на одну ступень», — говорили музыканты в интервью France Ô Télévision.
Кстати, перед концертом состоится jam-session (импровизация) с нижегородскими музыкантами.
Начало концерта — в 19.00. Для посетителей старше 12 лет.
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