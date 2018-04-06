В честь Дня театра в районной школе провели фестиваль 

В дошкольном отделении школы № 538 прошел театральный фестиваль, посвященный Дню театра.
В конце марта в школе проходил фестиваль «Как хорошо, что есть театр!», в котором приняли участие воспитанники дошкольного отделения. Зрители получили пригласительные билеты. Дети с помощью воспитателей оформили театральные афиши, подготовили костюмы и реквизит.
Маленькие актеры пели песни и танцевали, представили сценки из сказок.
Также в гости пришла «Золотая Маска», которая рассказала об истории возникновения театрального искусства.