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В Доме романса в Щукине пройдет весенний концерт
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В Доме романса в Щукине пройдет весенний концерт 

Управа района Щукино 2 часа назад
Фото: Управа района Щукино
В Московском доме романса, который располагается в Щукине, в среду, 18 апреля, состоится концерт «На крыльях весну принесли».
— Для собравшихся прозвучат песни и романсы отечественных и зарубежных композиторов в исполнении солистов студии «Серебряный голос» и Клуба мастеров романса, — сообщили в пресс-службе Дома романса.
Начало концерта в 18.30. Напомним, Дом романса располагается по адресу: ул. Берзарина, д. 20 (м. «Октябрьское поле»). Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (499) 197-48-31. (ео)
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