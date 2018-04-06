В Доме романса в Щукине пройдет весенний концерт

В Московском доме романса, который располагается в Щукине, в среду, 18 апреля, состоится концерт «На крыльях весну принесли».

— Для собравшихся прозвучат песни и романсы отечественных и зарубежных композиторов в исполнении солистов студии «Серебряный голос» и Клуба мастеров романса, — сообщили в пресс-службе Дома романса.

Начало концерта в 18.30. Напомним, Дом романса располагается по адресу: ул. Берзарина, д. 20 (м. «Октябрьское поле»). Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (499) 197-48-31. (ео)