Молодежная палата Пресненского района организует концерт

Члены Молодежной палаты Пресненского района 15 апреля организуют концерт студентов Московского государственного колледжа музыкального исполнительства имени Фредерика Шопена . Мероприятие пройдет в библиотеке имени Ивана Бунина

— Перед гостями выступят студенты 4-го курса. Они исполнят свою выпускную программу, в которую войдут произведения как русских, так и зарубежных композиторов, — рассказала председатель Молодежной палаты Пресненского района Анна Кузина

Она отметила, что каждый желающий сможет поддержать музыкантов и высказать им слова поддержки.

Гостей приглашают в 14:00 по адресу: улица 1905 года, дом 3.