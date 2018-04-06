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Молодежная палата Пресненского района организует концерт
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Молодежная палата Пресненского района организует концерт 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 1 час назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Члены Молодежной палаты Пресненского района 15 апреля организуют концерт студентов Московского государственного колледжа музыкального исполнительства имени Фредерика Шопена. Мероприятие пройдет в библиотеке имени Ивана Бунина.
— Перед гостями выступят студенты 4-го курса. Они исполнят свою выпускную программу, в которую войдут произведения как русских, так и зарубежных композиторов, — рассказала председатель Молодежной палаты Пресненского района Анна Кузина.
Она отметила, что каждый желающий сможет поддержать музыкантов и высказать им слова поддержки.
Гостей приглашают в 14:00 по адресу: улица 1905 года, дом 3.
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