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Виктор Зинчук отметит юбилей концертом в «Новом Иерусалиме»
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Виктор Зинчук отметит юбилей концертом в «Новом Иерусалиме» 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
8 апреля музыканту исполнится 60 лет.
Гитарист, композитор и аранжировщик Виктор Зинчук в день совего юбилея представит концертную программу в музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим». Об этом музыкант сообщил в эфире «Радио 1».
— Мне предложили устроить концерт прямо в день рождения. Это еще будет и Пасха! Это концертный зал «Новом Иерусалиме», в 18 часов начало. Я там не был, но мне рассказывали, что там очень уютно и красиво, — отметил музыкант.
Виктор Зинчук отметил, что у него большие гастрольные планы на год, концерты пройдут не только в российских городах, но и за границей.
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